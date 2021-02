Este fin de semana, Ana Soria fue detenida por conducir sin carnet de conducir y tendrá que pagar una multa por ello, pese a que ella lo ha desmentido

Hace unos días que conocimos la noticia de que Ana Soria había sido detenida por conducir el coche de Enrique Ponce sin carnet de conducir reglamentario por las carreteras de Almería, concretamente desde Aguadulce dirección a Almería. A pesar de que ella niegue los hechos ocurridos, tendrá que pagar una multa económica por esta infracción, además de que tendrá antecedentes penales durante al menos dos años, siempre que no cometa otro delito.

Ana Soria ya ha recibido su condena por conducir sin carnet de conducir

Tal y como adelanta Hola, la estudiante de Derecho ha sido multada al cometer esta infracción. Ana Soria, que viajaba en el coche junto a su pareja, terminó en comisaría. Según lo trascendido no dispone de carné de conducir por lo que pasó a disposición judicial y tras un juicio rápido finalmente ha sido condenada a pagar una multa económica, además de tener antecedentes penales durante un tiempo.

Tal y como adelantábamos, Ana Soria y Enrique Ponce estaban viajando desde Aguadulce hasta a Almería con la joven al volante, a pesar de no tener carnet de conducir. La pareja se encontró con un control policial y antes de llegar a ellos se intercambiaron los puestos para que fuera Enrique Ponce quien estaba al volante. A pesar de esta peripecia, la Guardia Civil se dio cuenta de que era la estudiante de Derecho la que iba conduciendo el vehículo y le pidieron la documentación, dándose cuenta de que esta no tiene el carnet de conducir en regla.

La joven desmiente que hayan ocurrido estos hechos

A pesar de que ya hay una condena en firme, la almeriense desmiente que se haya producido este hecho con las autoridades. Este martes en ‘Sálvame’, se pusieron en contacto con Ana Soria para preguntarle sobre esta información. Una periodista del programa le preguntó si era «cierto que os han detenido a Enrique y a ti porque conducías su coche sin carné?». A lo que la joven respondió de manera rotunda: «No, la verdad que no, es que no sé qué más decirte».

Ana Soria quiso dar a entender de que nunca se ha producido esta detención: «La verdad es que muchas veces se inventan todo que yo ya no entro en esas cosas, así que por favor, ya para esos temas no… no sé qué te habrán contado, pero vaya, que en cualquier caso no sé de qué me hablas». La joven ha asegurado que esa mañana estaban paseando al perro. «y no hemos cogido ningún coche. Así que improbable». A pesar de las palabras de Ana Soria, la joven sí que ha recibido una multa económica que tendrá que pagar por conducir sin el carnet de conducir. La pareja vuelve a estar en el punto de mira.