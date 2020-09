La novia de Enrique Ponce ha compartido varias imágenes inéditas del álbum de fotos de su tierna infancia.

Ana Soria, la guapa novia de Enrique Ponce, celebra hoy su 22 cumpleaños. Para celebrarlo, ha compartido varias fotografías de su infancia en su cuenta de Instagram.

Las fotos que ha subido la estudiante de Derecho a su perfil social revelan cuáles eran las actividades favoritas de la joven cuando era pequeña: montar en bicicleta, jugar al fútbol, montar a caballo o disfrutar del mar son algunas de ellas. «You’re braver than you believe, stronger than you seem, and LOVED more than you’ll never know. Happy bday to me ✌🏽✌🏽», escribe en inglés junto a las instantáneas. Sus palabras significan en castellano: «Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y amada más de lo que nunca sabrás. Feliz cumpleaños para mí». No es la primera vez que redacta sus posts en la lengua de Shakespeare. En anteriores ocasiones ha compartido reflexiones o momentos vividos con mensajes en anglosajón.

Enrique Ponce responde a sus fotos hablando de su «corazón puro»

Sus imágenes enseguida han despertado el interés de los 114.000 usuarios de las redes que la siguen. Incluido el torero, que ha comentado: «Y un corazón puro que te hace ser más bella por dentro! ❤️».

El romántico vídeo con el que el torero ha felicitado a su novia

Hace apenas unas horas, el matador felicitaba a su chica con un romántico vídeo publicado a través de Stories. «Feliz cumpleaños mi amor», escribía el torero su publicación. Las imágenes muestran a la pareja feliz y unida, como se han dejado ver durante todo el verano, desde que salió a la luz su idilio.

El de Chiva está viviendo uno de los momentos más intensos de su vida. Lo ha dejado claro durante el periodo estival: han sido dos meses en los que ha proclamado su amor por Ana Soria a los cuatro vientos. Y en los que ha dejado claro que apuesta fuerte por su noviazgo con Ana. Eso sí, no todo son luces y destellos en su día a día También hay sombras. En estos momentos, el diestro y su ex, Paloma Cuevas, se encuentran en pleno proceso de divorcio de Paloma Cuevas, tal y como publica SEMANA en su edición en papel.

Ana, una niña risueña

En las instantáneas de la niñez de Ana Soria se puede comprobar que la almeriense apenas ha experimentado cambios físicos desde que era pequeña: ¡Tiene la misma cara! Risueña y feliz, en las cuatro imágenes que ha subido a Instagram se la puede ver risueña y feliz.