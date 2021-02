Ana Soria no luce la mascarilla tan importante en la crisis sanitaria en su último post, por lo que está en el centro de todas las miradas.

Se desconoce si ha sido únicamente para posar para sus seguidores de Instagram, pero lo cierto es que Ana Soria no ha lucido la mascarilla en su último post de esta red social. Paseando a su perro a plena luz del día y con el objetivo de mostrar la rutina que le ha acompañado este jueves, la almeriense no lleva esta medida tan necesaria en tiempos de pandemia. Un detalle criticado, más aún si se tiene en cuenta el número de casos que hay en su ciudad. Allí la pandemia todavía no ha remitido ni muchísimo menos y respecto la semana pasada han aparecido más de 600 contagiados, siendo la cuarta provincia con más número de Andalucía tras un mes negro en cuanto a víctimas. Con un look total black, Ana Soria anda junto a Ney y quién sabe si junto a Enrique Ponce, quien se podría encontrar tras la cámara.

Quizás consciente de que en redes sociales cualquier internauta puede darte su opinión sobre las publicaciones que haces, Ana Soria hace tiempo que tomó una drástica decisión: limitar el número de comentarios de su perfil. Tan solo un grupo que previamente ella ha elegido puede escribir en sus posts, una restricción con la que dejó claro hasta donde se quería exponer ella en el universo 2.0. Eso sí, eso no evita que no lucir mascarilla le sirva para ponerse en el ojo del huracán, ya que desde que ella y Ponce confirmaron su relación sentimental es un personaje público. La mascarilla es una medida preventiva con la que tanto te proteges tú como al resto de ciudadanos y eso nos obliga a llevarla en sitios públicos, tal y como sucede en este caso. Por el momento, no ha borrado la publicación, detalle que demuestra que permanece ajena a los comentarios que critican este gesto de Ana Soria.

Fue precisamente Paloma Cuevas cuando hace algún tiempo posteó un vídeo en el que pedía conciencia a sus seguidores, así como responsabilidad en tiempos de covid. Es una guerra que nos toca librar a todos y, por ello, es importante arrimar el hombro para evitar que el virus siga presente en nuestras vidas. No es la única que estos días ha sido noticia por este asunto. Anita Matamoros, recibió feroces críticas por lo mismo y eso lo obligó a dar explicaciones públicamente. Hay que tomarse muy enserio el hecho de no propagar el virus y al ser personajes públicos deberían de dar todavía más ejemplo ante sus followers. «Os veo venir, cosa que entiendo. En el último post, las fotos en las que salimos sin mascarilla es porque no había absolutamente nadie. Estábamos totalmente solas y además lo higienizan muchísimo», comienza diciendo la joven. «Es completamente seguro, de verdad», se justificó, palabras que no convencieron a todo el mundo.