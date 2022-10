Once meses después Ana Rosa Quintana vuelve a ‘El programa de Ana Rosa‘. Así se ha confirmado este miércoles en el plató al que estaba deseando regresar, una excelente noticia que no solo aplaude la audiencia, sino también todos sus compañeros. Emocionados porque ‘la jefa’ se reincorpore al trabajo el próximo lunes 10 de octubre y por todo lo bueno que eso significa, lo cierto es que todos celebran su esperada vuelta. Lo hará pocas semanas antes de que se cumpla un año de su retiro temporal, siendo en los días previos cuando ha organizado con mucho esmero y cariño una vuelta que se ha retrasado, aunque no hubo fecha oficial.

Ha sido Joaquín Prat el encargado de anunciarlo a las 13.20 horas, un momento muy especial en el que se ha vuelto a demostrar la relación tan fantástica que tienen. «Durante casi un año este que es ‘El programa de Ana Rosa’ ha estado huérfano (…) Ustedes la han echado de menos y nosotros también. Sientes que te falta la pieza fundamental. Esto no es lo mismo, sientes que te falta algo…Imagínense a Ana. Ha estado un año luchando contra un cáncer con incertidumbre, con sufrimiento, con la necesidad de estar con ustedes como periodista de raza«, ha comenzado diciendo. «La vuelta es una realidad. Vuelve el próximo lunes. Regresa a su casa», continúa. «Calienta que sales», ha dicho entre risas.

Ahora comienza una vuelta atrás. Solo quedan cinco días para ver de nuevo a Ana Rosa Quintana haciendo lo que más disfruta en Telecinco, una imagen que sin duda acaparará todas las miradas. Recuperada y con el foco puesto en su retorno a este programa que comenzó con ella hace ya 17 años, nadie duda de que el público permanecerá pendiente del televisor en su gran día. Cabe señalar que no interrumpieron su emisión en todo este año, de hecho, han seguido manteniendo el listón bien alto y han recordado en cada despedida del programa a ‘Anita’, una mujer a la que adoran y de la que han aprendido enormemente a lo largo de los años.

Ana Rosa Quintana ya tendría luz verde por parte de los médicos que han seguido su caso desde el principio. Aunque se esperaba que volviera en el inicio de temporada, tras valorarlo decidieron que era mejor esperar, siendo el 10 de octubre cuando se incorpora a su intenso ritmo de trabajo.

Su último programa hace ya casi un año

Fue el pasado 2 de noviembre cuando Ana Rosa Quintana explicó al público en pleno directo que se alejaba de las cámaras para iniciar una lucha contra el cáncer de mama que le habían diagnosticado. La comunicadora jamás ha maquillado la situación y ha confesado lo duro que estaba siendo el proceso, pero siempre recordando que se mostraba optimista y confiada en sus médicos.