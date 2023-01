El clan Pantoja sigue acaparando noticias. A pesar de que Kiko Rivera e Isabel Pantoja enterraron el hacha de guerra hace unos meses, todavía no han dado el paso de verse las caras y reconciliarse. Sin embargo, el DJ ha dicho basta y ha hecho un llamamiento a la tonadillera. "Si algo necesito es que mi madre me dé un abrazo, pero mi madre y yo somos muy orgullosos. Un abrazo de tu madre no se puede comparar con nada. Todavía no ha sucedido", ha dicho. Un grito desesperado con el que busca un acercamiento con su madre, sobre todo por el bien de sus hijas, Ana y Carlota: "Llama a tus nietos. Yo automáticamente te pasaré con ellos", afirmaba muy serio. Ahora, Ana Rosa Quintana se ha hecho eco de este último acercamiento y parece que no está del todo de acuerdo con los pasos a seguir del artista.

Durante 'El programa de AR', la presentadora ha querido comentar la actitud del DJ en televisión. Ha sido cuando han dado paso al 'Club Social' y han hecho un adelanto de los diferentes temas que iban abordar en el espacio. Tras ver las imágenes de Kiko pidiéndole a la tonadillera que le llame, esta ha sido la respuesta de Ana Rosa Quintana: "Esto es como el día de la marmota, le insulto, me arrepiento, luego no se qué... pero luego vuelvo y me vuelvo a arrepentir", comenzaba diciendo la periodista.

Ana Rosa Quintana, resignada con la actitud del hijo de Isabel Pantoja

Tras sus palabras y, con un gesto de resignación, Ana Rosa sentenciaba a Kiko Rivera: "Bueno, hay que seguir en la rueda", ha dicho al respecto. Con estas palabas la presentadora del programa ha querido asegurar que el DJ tiene que seguir dando contenidos relacionados con su madre para que las televisiones y revistas le llamen y así poder facturar con la relación que mantiene con Isabel Pantoja. Unas duras palabras de Ana Rosa que nunca ha visto con buenos ojos que el DJ airee los problemas familiares de ese modo.

Kiko Rivera se sinceró en 'El show de Bertín' sobre su relación con su madre. Empezó a hablar sobre la última salida de la tonadillera a un restaurante de Córdoba para degustar algunos de sus platos, tal y como reveló SEMANA en exclusiva. "La comida fue el pasado jueves y yo la vi muy bien, ella estaba contenta y fue súper agradable con todo el personal del restaurante. No tiene nada que ver con la imagen que se da de ella en televisión. Se la veía ilusionada y muy alegre, me gustó mucho verla así", opinaba Kiko al respecto.

Kiko Rivera confesó que echaba de menos a la tonadillera y que no había hecho bien las cosas con ella

Además, confesó lo mucho que echaba de menos a su madre: "Me arrepiento, he dicho muchas cosas que no se deben decir. Me he parado a pensar y cuando te equivocas en las formas pierdes la razón. A partir de ese momento, los problemas de casa se solucionan en casa". Por si fuera poco, también ha querido aclarar el verdadero motivo por el que la tonadillera no acudió a verle al hospital cuando sufrió un ictus: "Mi madre me llamó por una videollamada y me emocioné tanto que casi me da otro. Así que los médicos me quitaron el móvil. Esa fue la razón por la que mi madre no vino", ha dicho al respecto.