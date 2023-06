Ana Rosa Quintana se ofrece a someterse a un experimento médico contra el cáncer

Ana Rosa Quintana sorprendía hace unos días al hablar de los resultados médicos de sus últimas revisiones tras superar un cáncer de mama que le diagnosticaron en 2021 y que la mantuvo alejada de la televisión casi un año. Afortunadamente, estos resultados fueron positivos y la presentadora no dudó en compartirlos con sus telespectadores. "Ya saben que cuando uno tiene cáncer, hay que estar siempre pendiente de lo que ocurre y les tengo que comunicar que todo ha salido estupendamente. Así que hasta después del verano ya estoy tranquila", dijo por aquel entonces. Ahora, la presentadora reacciona a un avance médico contra el cáncer de una manera sorprendente.

Antes de terminar su programa, Joaquín Prat se despedía dando la que para él ha sido la noticia del día. Después de hacer frente a diferentes temas de actualidad, el presentador hablaba de un avance médico en la lucha contra el cáncer: "Sin ciencia no hay futuro. Científicos españoles y australianos han descubierto que el ADN humano puede repararse y que pondría en marcha una maquinaria celular de enzimas antioxidantes que lo permiten. Este es un avance fundamental en, entre otras cosas, la lucha contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y contra el cáncer", comunicaba el presentador. Acto seguido, Ana Rosa Quintana ha reaccionado a sus palabras.

Ana Rosa Quintana ha logrado superar el cáncer, aunque tiene que seguir haciendo frente a las revisiones médicas. Sin embargo, ella quiere ayudar en este experimento médico. ¿Y cómo? Ofreciéndose para que le pongan una dosis: "Yo me ofrezco. Que me pongan una dosis reparadora. Al final, en ciencia es en lo que hay que invertir", decía la presentadora sorprendiendo a su equipo antes de que se diera por finalizado el programa.

La veterana presentadora está viviendo un momento dulce tanto a nivel personal como profesional. Hace unas semanas saltaba la noticia de que tras el fin de 'Sálvame', sería ella quien tomara las riendas de la tarde. Se tratará de "un formato diario de actualidad, que combinará información y entretenimiento", tal y como anunciaron desde Mediaset a través de un comunicado. Tal y como reza el comunicado emitido por el grupo de comunicación, el programa que están preparando junto a Ana Rosa Quintana mezcla información y entretenimiento, por lo que apunta a que será muy diferente al actual formato que todavía sigue en antena. Este nuevo programa llega después de superar un cáncer que le detectaron en noviembre de 2021.

Fue el 2 de noviembre de 2021 cuando anunció que padece cáncer de mama. "Creo que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida y quizás lo más importante. Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas, algunas maravillosas, la mayoría, aunque también disgustos porque esto es la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros que también son mi familia", dijo por aquel entonces.