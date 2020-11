Ana Rosa Quintana ha salido en defensa de Chabelita Pantoja tras ver lo complicado que va a ser el concurso para ella por las disputas familiares

Las disputas familiares del clan Pantoja siguen acaparando horas de televisión y cientos de titulares en prensa escrita. La guerra mediática entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera ha salpicado al resto de miembros de la familia, como Anabel Pantoja o Chabelita Pantoja. A pesar de que esta última se encuentra participando en la segunda edición de ‘La casa fuerte’ junto a su pareja, Asraf Beno, ha podido conocer en qué estado se encuentra la relación familiar. De hecho, este jueves conocía las demoledoras declaraciones de su hermano contra su madre, por lo que terminó sufriendo un ataque de ansiedad. Días después, este domingo, Kiko Rivera entraba por teléfono con motivo de su 25 cumpleaños. Ana Rosa Quintana ha querido defender a Chabelita Pantoja y asegura que «le van amargar el concurso».

Este mismo lunes, en ‘El programa de AR’ inevitablemente han hablado del tema más candente de la actualidad: la relación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Ana Rosa Quintana ha querido hacer especial mención a cómo podría afectar todo esto a Chabelita Pantoja, su compañera de programa. Hay que recordar que la joven es colaboradora del programa de Telecinco, por lo que para Ana Rosa Quintana guarda una especial relación con ella.

Ana Rosa Quintana habla de la ilusión de Chabelita Pantoja

La presentadora, al escuchar la conversación de este domingo entre Kiko Rivera y Chabelita, ha querido compartir su opinión con el resto de compañeros: «Cómo está el tema», aseguraba. Además de confesar lo poco que va a beneficiar a la joven dentro del concurso debido a que no podrá disfrutar de igual manera sabiendo los problemas familiares que hay fuera: «Pobre Isa, la verdad es que le van a amargar el concurso».

Antes de terminar, ha querido animar a Chabelita para que disfrute de esta experiencia, ya que ella misma asegura que entró al concurso muy ilusionada: «¡Con la ilusión que tenía ella de sacar unos dineritos para su boda!», desvelaba Ana Rosa Quintana. Y es que la propia Chabelita anunció hace unas semanas que en junio del próximo año se daría el ‘sí, quiero’ con Asraf en una boda muy especial en Marruecos. Ahora, tal y como están las cosas en la familia, lo último que le apetecería a la joven es organizar una fiesta con todos los suyos.

Precisamente en ‘El programa de AR’ revelaba los detalles de su próximo enlace: «No creo que me case en Marrakech pero ahora tal y como están en las cosas… Una boda musulmana ni religiosa, porque no se puede. Asraf no puede casarse por la iglesia porque no está bautizado ni ha hecho la comunión. Tengo que informarme porque no sé cómo funciona todo esto», decía con dudas sobre cómo será la ceremonia con el que pondrá el broche de oro a su relación.