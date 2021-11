Fue hace diez días cuando Ana Rosa Quintana desveló que padecía cáncer de mama y que tenía que dejar la televisión por un tiempo para centrarse en ella y en superar la enfermedad. Durante este tiempo, ha estado «desaparecida» junto a los suyos y muy pendiente de su programa, ‘El programa de AR’. Pero este viernes ha tenido una comida muy especial. La presentadora ha reaparecido para salir a comer junto a Omar Montes, el cantante y el que fuera pareja de Chabelita Pantoja. Ambos acudían a El Qüenco de Pepa, uno de los restaurantes favoritos del universo de Mediaset, para disfrutar de una agradable comida.

Ana Rosa y Omar han disfrutado de esta agradable velada donde han intercambiado confidencias, han charlado y se han reído durante su comida. Una vez que esta ha llegado a su fin, ambos han salido juntos del restaurante. Muy sonrientes, saludaban a los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones y posteriormente se han despedido con dos besos antes de que cada uno pusiera rumbo por separado. Ambos han mostrado mucha complicidad entre ellos.

La presentadora, que hace unos días anunció que le habían detectado un carcinoma en una mama, ha reaparecido tras dejar su puesto de trabajo. Si bien es cierto que hace unos días compartía una fotografía en su perfil de Instagram junto a su marido durante un viaje a Burgos asegurando que «lo que cambia la vida en un instante», ahora la vemos disfrutar de la vida en una situación muy distendida y en una inesperada compañía. Nada nos hacía imaginar que las primeras imágenes de la popular presentadora fueran acompañada por Omar Montes. Sin lugar a dudas, el cantante se ha ganado el cariño de los pesos pesados de Telecinco.

Tal y como se puede ver en el vídeo que os compartimos al comienzo de la noticia, Omar y Ana Rosa han salido a celebrar el éxito de ‘El Principito’, la serie documental del cantante. Además, la periodista cuenta cómo se encuentra tras el diagnóstico: «Pues me encuentro como veis, estupendamente, gracias», ha dicho. Por su parte, Omar Montes no ha dudado en bromear sobre la cita que acababa de tener con Ana Rosa: «Por favor, dejadnos nuestro espacio. Nos estamos conociendo, no me hagáis la de siempre que me estropeáis todas las relaciones», ha dicho entre risas. Sin lugar a dudas, esta agradable velada ha supuesto un chute de energía para la presentadora que se encuentra en su batalla contra la enfermedad.

La periodista, con aire rejuvenecido, ha lucido un look muy moderno enfundada en unos pantalones de piel, un jersey negro y un cárdigan largo que nos dejaba ver una faceta más desenfadada de Ana Rosa Quintana. Sin lugar a dudas, estaba guapísima.