Ana Rosa Quintana revela una curiosa costumbre familiar de cara a las elecciones generales

El 23 de julio se celebran elecciones generales en España. Los ciudadanos tendrán que decidir con su voto quién es el presidente del gobierno durante los próximos cuatro años de legislatura que tendrá por delante. Esta celebración en plenas vacaciones de verano ha hecho que se disparen las peticiones de voto por correo para no tener que asistir a los colegios electorales en dicha fecha. Es uno de los temas que más horas de debate está ocupando ya que los partidos se encuentran ya en plena campaña electoral. 'El programa de Ana Rosa' puso sobre la mesa este jueves 8 de mayo esto y Ana Rosa Quintana defendía ante las cámaras porqué, a diferencia de lo que dice la previsión, ella siempre vota de forma presencial.

Para la presentadora siempre que hay que acudir a las urnas lo hace junto a toda su familia, es ya toda una tradición. "Pertenezco a una generación para la que ir al colegio electoral es como una fiesta y a mí me gusta ir", les explicó a los tertulianos allí presentes. Mientras que ella permanecerá en Madrid tras el anuncio inesperado de Pedro Sánchez del adelanto electoral fechado antes para diciembre, sus hijos ya se encuentran de vacaciones en esta ocasión. Sin embargo, quiere que estén presentes: "Aunque estén fuera, voy a intentarlo. Ellos han votado por primera vez en las elecciones municipales y autonómicas y ahora van a votar a las generales".

Es tan importante porque no siempre tuvo la oportunidad de ejercer el derecho constitucional al voto. "Vamos todos juntos, votamos, tomamos el aperitivo, comemos y lo celebramos. Para mí es un premio porque he vivido una época en la que no podíamos votar", reconoce sobre esos domingos tan especiales. Muchos apuntan a que tanto voto por correo podría dar lugar a resultados confusos. En estas pasadas elecciones ya se han dado tramas de compra de votos. Sin embargo, las elecciones en España cuentan con suficientes mecanismos como para que no suceda algo así realmente. "España es un país avanzado en el que todo está perfectamente claro", expone a pesar de que su elección sea ir presencialmente para animar a todos.

Ana Rosa Quintana no se marchará de vacaciones hasta pasado el 21 de julio

Estas elecciones generales en España pillan por sorpresa a todos ya en período tradicionalmente estival. Ana Rosa Quintana, tras la cancelación de 'Sálvame', tenía previsto tomarse unos días en julio. Así ya volvería en septiembre al frente de su nuevo programa, el sustituto en las sobremesas. El programa de La Fábrica de la Tele termina este 23 de junio después de que Mediaset confirmara la decisión de que finalice tras más de 14 años en antena. Ahora los planes para la presentadora son diferentes.

Hasta la última semana de las elecciones, hasta el viernes 21 de julio, se quedará al frente de 'El programa de Ana Rosa'. Después ya podrá tomar su descanso que, previsiblemente, se alargue hasta el estreno definitivo de ese programa de la tarde. Mientras este llega y se perfila de cara a la nueva temporada será Sandra Barneda la que se quede al frente de un magacín de verano. 'Así es la vida', programa de Cuarzo Producciones ya tiene su promoción lista para Telecinco. No durará tanto como su antecesor porque la cadena tiene previsto compaginar su emisión con una telenovela. La llegada de una nueva directiva a Mediaset este 2023 ha supuesto un giro en todos sus contenidos que se ven reflejados con todos estos cambios que ya están en marcha.