Fue hace cuatro meses cuando Ana Rosa Quintana se despidió temporalmente de su trabajo al frente de ‘El programa de AR’ para comenzar un tratamiento contra el cáncer de mama que padece. Desde entonces solo se ha dejado ver en contadas ocasiones. Centrada en su recuperación y en su familia, la periodista se ha dedicado en cuerpo y alma a recibir terapia y a dejarse mimar por los suyos.

Consciente del afecto que sienten millones de espectadores por ella, así como por su larga lista de amistades, este lunes ha reaparecido públicamente para lanzar un mensaje tranquilizador. Se encuentra bien de salud y de ánimo y ya cada vez le quedan menos sesiones de quimioterapia. Ella misma lo ha contado a través de su perfil de Instagram.

«Afortunadamente me encuentro muy bien», dice Ana Rosa

«Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que cómo estoy, por eso me he animado. Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio», dice. «Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos».

La última vez que tuvimos noticias de Ana Rosa Quintana fue el pasado 31 de enero. Ese día se puso en contacto públicamente con Maxim Huerta, amigo y antiguo colaboradora de su programa, para mostrarle su apoyo después de que este anunciara que su madre estaba ingresada en el hospital por «rotura de cadera». Cariñosa, le escribía: «Dale un abrazo de mi parte. Se recuperan fenomenal».

Su marido y su familia, volcados en cuidarla

Aunque apartada de su trabajo en los medios de comunicación, la madrileña no he desconectado del mundo. Sigue de cerca las noticias de actualidad y permanece en contacto permanente con su círculo íntimo de amistades. Y ahora más que nunca su familia se ha volcado con ella. El pasado 12 de enero, con motivo de su 66 cumpleaños, SEMANA publicaba imágenes de cómo es su día a día en la actualidad. Tal y como recogía la edición en papel de nuestra publicación, acudía con su marido, Juan Muñoz, a un centro comercial de la capital con un look muy deportivo para hacer algunas compras.

Ana Rosa lleva alejada de los focos desde que anunciara que padece cáncer. Aunque de baja, está al tanto de lo que sucede en el trabajo y en la productora de la que es socia, Unicorn Content. Desde el primer momento confía plenamente en sus médicos. Recientemente confesaba estar «muy bien y muy animada». Y nos alegra saber que su estado de ánimo sigue siendo bueno y que no pierde la esperanza de recuperarse lo antes posible.

