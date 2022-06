Ana Rosa Quintana ha reaparecido públicamente y lo ha hecho durante la fiesta de verano de su productora, ‘Unicorn’. La presentadora ha cambiado de imagen, ahora luce un favorecedor cabello corto en tono rubio y ha posado arropada de su mejor escuadrón. Las cabezas visibles de los programas que produce como Patricia Pardo, Joaquín Prat y Sonsoles Ónega, entre otros, se han mostrado muy cómplices con ella. Estas son sus últimas imágenes, la anterior ocasión que la vimos fue el pasado mes de mayo cuando acudió a una cita taurina durante la Feria de San Isidro en Madrid.

Hace casi un año la presentadora realizó el anuncio más difícil de su vida cuando confesó a la audiencia de su programa que había sido diagnosticada de cáncer. «Hoy voy a hablar de mí. Normalmente, no he faltado a mi cita con vosotros. Ni siquiera en pandemia, pero estoy tan agradecida a todos los que me habéis traído aquí durante estos 17 años que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida. Me quiero despedir por una temporada que espero no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama», afirmó entonces.

Ana Rosa Quintana, muy arropada

El pasado mes de mayo la presentadora fue operada y ella misma dio un diagnóstico favorable. «Creo que lo hemos superado, ya veremos», aseguró entonces. Ahora la vemos muy sonriente con un elegante jumpsuit en color negro, también muy arropada, entre otros, por su compañero y amigo, Joaquín Prat. El presentador atendió a la comparecencia mientras charlaba animadamente con ella, cogiéndola con mucha complicidad de la cintura. Ana Terradillos y Patricia Pardo, sus sustitutas en su programa, también han protagonizado algunas bonitas imágenes junto a la presentadora.

Su regreso profesional es muy esperado. Aunque ella no ha tratado el tema personalmente, Joaquín Prat afirmó que si todo seguía como hasta la fecha, volvería a la parrilla el próximo mes de septiembre tras las vacaciones estivales. Lo hará casi un año después de su marcha del plató de ‘El programa de Ana Rosa’. Durante estos últimos meses se ha refugiado en su familia, el principal motor de su vida, y han sido pocas las veces en las que la hemos visto.

Sus publicaciones en redes también son escasas. El pasado mes de febrero explicó a sus fans que se encontraba «muy bien». También hizo hincapié que echaba mucho de menos estar al pie del cañón. «En este momento rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo en el programa. Trabajando la paciencia y agradecida por tanto cariño. Estoy aprendiendo tantas cosas». Aseguró que había optado por una alimentación más saludable. «He dicho hola a verduras y frutas, a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos. Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona», fue su sabio mensaje.