Este sábado se celebraba la fiesta de ‘Unicorn Content’, la productora de Ana Rosa Quintana. Una celebración que tuvo lugar en una finca a las afueras de Madrid donde acudieron presentadores, colaboradores, periodistas y redactores de los diferentes programas que produce esta marca. Pero, sin lugar a dudas, la gran protagonista era la «jefa», Ana Rosa Quintana, que reaparecía con una nueva imagen con la que estaba muy guapa. La presentadora se mostró muy emocionada por reencontrarse con todos sus compañeros y amigos y, una vez que se le ha pasado la resaca emocional, ha reaparecido en redes para agradecerles todo el cariño y el apoyo que le han brindado durante todo este tiempo.

Ana Rosa ha compartido diferentes imágenes de la fiesta. La primera de ellas junto a los presentadores de los diferentes formatos. Joaquín Prat, Sonsoles Ónega, María Rey, Ana Terradillos y Patricia Pardo posaban junto a ella. «Mis queridos compañeros, gracias por el apoyo, por el cariño y el acompañamiento. Os quiero», escribía en su cuenta de Instagram después de varios meses sin compartir nada a través de sus redes sociales. «Sois maravillosos @unicorntv», decía en otra imagen junto a Joaquín y Sonsoles. Y por último, una foto de todo el equipo al completo. «@elprogramadear en pleno y aún no estamos todos. Gracias por vuestro aliento en estos meses. Que maravilla reencontrarme con todos en la fiesta de @unicorntv», escribía.

El reencuentro de Ana Rosa Quintana con sus compañeros fue un chute de energía para ella

Para la presentadora supuso un chute de energía el reencuentro con todos sus compañeros. Ana Rosa se lo pasó en grande y, según han explicando algunos de sus amigos, fue de las primeras en llegar y de las últimas en irse. El hecho de volver a disfrutar de la vida junto a sus amigos y compañeros ha sido un alivio para ella que, poco a poco, va retomando su vida tras su operación del cáncer que padecía. Además, la presentadora habló con los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones y confesó que se encontraba bien: «Durante todo el proceso, que es duro no voy engañar, he tenido suerte. Lo he llevado bastante bien», comenzaba diciendo.

Vídeo: Redes sociales

Durante su charla, también se mostró orgullosa del trabajo que ha realizado su equipo. «Todo va sobre ruedas y yo en casita observando. Yo quiero estar ahí cuando pase lo que tenga que pasar y espero que pase lo que yo quiera que pase», ha afirmado sobre su próxima reincorporación que podría ser tras las vacaciones estivales. La presentadora, además, se ha pronunciado sobre su cambio de imagen. . «Siempre pensé que cuando dejara la tele me iba a cortar el pelo y me lo iba a teñir de platino. Todavía me tiene que crecer un poquito más. Esto no estaba calculado», ha bromeado sobre el tema.