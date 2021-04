La presentadora de televisión ha querido sacar las garras por Rocío Flores y el momento que atraviesa tras el testimonio de su madre en su docuserie: «Rocío Flores, yo sí te creo», dice rotunda Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana ha vuelto a sacar las garras por Rocío Flores tras el testimonio que dio la joven en el plató de su programa el pasado viernes. La presentadora de televisión no pudo estar presente durante el discurso de Rocío, ya que ese mismo día tuvo que abandonar el programa para vacunarse contra el coronavirus en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Pero no ha perdido la oportunidad de mandar un mensaje en apoyo a la joven después del revuelo mediático en el que se ha visto envuelta tras las emisiones de los capítulos de la docuserie de su madre, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

La presentadora de televisión ha vuelto a ser muy rotunda y espera que las críticas hacia ella terminen. De hecho, explica que Rocío Flores no ha hablado en ningún momento de la docuserie de su madre, sino de lo que ella siente. Y lo hizo totalmente rota. «Sus hijos están esperándola, no los ha perdido», dice Ana Rosa. Pero no queda ahí la cosa.

Ana Rosa va más allá y dice: «Por el hecho de creer que Rocío Carrasco está diciendo lo que siente… ¿hay que denigrar lo que dice una niña de 25 años? Yo solo tengo que decir una cosa y no voy a decir nada más. Rocío Flores, yo sí te creo… Creo que no hay que posicionarse. Esta chica tiene 25 años. Hay vida después y está niña está sufriendo un acoso, está sufriendo una revictimización y eso no se puede negar, independientemente del padre y de la madre. Son unos hijos», explica la presentadora de televisión enfadada con los ataques que está recibiendo la joven.

Ana Rosa Quintana defiende a Rocío Flores de manera rotunda

Además, termina su discurso haciendo puntualizando lo que está pasando la joven: «Se está siendo con Rocío Flores tremendamente injusto y duro, porque también tiene derecho a tener sus sentimientos. El acoso que está sufriendo esta chica en las redes sociales y que ahora se interpreten… mira, está expresando sus sentimientos y la verdad es que yo no estaba aquí, lo vi después. No se puede hablar más abiertamente sin entrar en conflicto.

El desgarrador testimonio de Rocío Flores

Rocío Flores está pasando uno de los momentos más delicados de su vida. Aunque no ha querido hablar de lo que siente por todas las declaraciones que está haciendo su madre en su docuserie, sí quiso explicar cómo se encuentra ella. Aprovechó la ocasión, además, para hacer un llamamiento con el fin de que acabara el revuelo mediático: «No voy a entrar a opinar nada sobre el documental, pero sí que necesito explicar cómo me siento. Me estoy creando una coraza, la presión mediática, tantas personas detrás mía, preguntándome lo mismo, por mí misma explico lo que me pasa. Si no vengo a trabajar es porque tengo miedo, si vengo a trabajar, es que no tengo sentimiento. Me han dicho que no tengo sentimientos, y claro que tengo sentimientos, y no pocos precisamente», ha empezado explicando con lágrimas en los ojos y totalmente rota.

Siendo consciente de todo lo que se ha dicho, Rocío explica que nada de lo que se dice de ella en redes sociales es verdad: «Quiero explicar que se prejuzga. Hay muchas cosas que no son así y cuando digo que no son así, es porque es la realidad, es que no son así», declara sobre las declaraciones de su madre en su docuserie. «Conozco a mi madre y sé lo que he vivido en casa de mi madre. Y también conozco perfectamente a mi padre y sé lo que he vivido en casa de mi padre. Se ha dicho que se me ha criado con odio. En mi casa en la vida se me ha provocado odio hacia mi madre. Jamás en la vida y es la realidad», aclaraba entre otras cosas la joven.