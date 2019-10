2 Joaquín sustituirá a Carme Chaparro

Joaquín Prat está a un mes de empezar una nueva etapa en su vida: «Qué nervios. No sé si me preocupa más lo que va a pasar aquí o lo que va a pasar allí. Intentaré ser honesto con el espectador, que es lo que hemos hecho durante tantos los años, y que la gente que forme parte de ‘Cuatro al día’ brille y poder aprovechar algunos de los destellos de lo que tú me has enseñado todos estos años. Yo solo tengo palabras de agradecimiento. Os voy a echar mucho de menos».