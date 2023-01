El libro del príncipe Harry promete tocar casi todos los palos. Lejos de esconder secretos bajo su alfombra, el hijo de Carlos III ha decidido hablar de todo en ‘Spare’, la biografía que supondrá una auténtica revolución para la Corona Británica. Aunque no llega a las librerías de manera oficial hasta este martes 10 de enero, son muchas las confesiones que ya han llegado a los oídos de todos. Desde la pelea a golpes que protagonizaron él y su hermano Guillermo, a su consumo de drogas o al número de muertos que mató cuando estuvo junto al ejército británico en Afganistán. «Maté a 25 talibanes. No es un número que me dé satisfacción, pero tampoco me da vergüenza. No los veía como personas sino como piezas de ajedrez. Cuando me sumergí en el calor y la confusión de la batalla no pensé en ellos como 25 personas», dijo. Unas palabras que no han pasado desapercibidas para casi nadie y de las que, por cierto, se ha hablado en ‘El programa de Ana Rosa’.

Mientras Joaquín Prat desaprueba que Harry cuente detalles que ponen en riesgo su seguridad y la del resto, Ana Rosa Quintana le ha tildado de niñato. «Hay una regla no escrita que dice que jamás se revela el número de bajas que uno ha provocado al enemigo, fundamentalmente porque puede ser visto como una provocación que ponga en riesgo la seguridad de otros que sí están cumpliendo con misiones en el extranjero», ha comenzado diciendo Prat, a lo que Ana Rosa ha respondido: «Este niño es un niñato. Además, intervino muy poco en combate». La presentadora considera que solo busca polémica y que su única intención es la de dañar a su familia con todos los zascas que hasta ahora ha lanzado contra ellos. «Te vas y te callas sin perjudicar a tu hermano ni a la institución», le ha recomendado Quintana, aunque el daño está hecho y hay poco lugar al arrepentimiento. Al menos eso piensa el entorno del Rey.

La periodista considera que Harry ha dado este paso al frente con el único fin de ganar dinero. Cabe señalar que tanto él como Meghan han recibido una suculenta suma de dinero tanto por el libro como por el documental de Netflix, dos proyectos en los que hablan largo y tendido sobre la Familia Real Británica. «Esto es el victimismo de alguien que vive en Los Ángeles, que está forrándose a costa de desprestigiar a su hermano y a la institución», ha añadido Ana Rosa. Poco después Alessandro Lequio mostraba su descontento, quien apoya las opiniones de sus compañeros de programa. «No es el primero que pierde a una madre. A nivel personal, este chico es un desagradecido; y a nivel institucional es un traidor. Lo de los talibanes justifica que en su día le quitaran el uniforme. Además de ser un comentario antimilitar, es de una torpeza tremenda y más cuando se queja de que se siente desprotegido. A partir de ahora, este señor va a ser target clarísimo de los talibanes. Mucho quejarse de la familia, pero por 20 millones de dólares», añade.