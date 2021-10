En el Día mundial contra el cáncer de mama, Ana Rosa Quintana ha querido hacer hincapié en la importancia de acudir al médico para hacerse revisiones

Este martes 19 de octubre se celebra el Día mundial contra el cáncer de mama y son muchos los rostros famosos que quieren concienciar a las mujeres para que acudan a hacerse las diferentes pruebas médicas y así detectar la enfermedad en su estado inicial. Una de ellas es Ana Rosa Quintana, que desde el comienzo de su espacio en televisión, ‘El programa de AR’, ha querido hablar de este tema. No ha querido dejar escapar la oportunidad para solidarizarse con el resto de mujeres y de paso contar en primera persona cómo vivió ella esta enfermedad, que ataca a miles de mujeres todos los años.

Ana Rosa Quintana ha querido apoyar a todas las mujeres que se enfrentan al cáncer de mama y de paso rememorar este duro trance que también vivió ella. Desde el comienzo de su programa, la periodista ya ha querido mostrar la pulsera conmemorativa por esta jornada que llevaba puesta en su muñeca y que ha querido señalar. Además, ha querido hablar de la importancia de las pruebas médicas ya que «es muy importante detectar a tiempo» esta clase de tumores. Ha querido hacer hincapié en que «no es lo mismo superarlo cuando está en fase inicial, como me pasó a mí, que cuando ya está mucho más avanzado», ha explicado.

Fue en el año 2018 cuando Ana Rosa Quintana sorprendió a todos confesando que había superado un cáncer de mama que le detectaron ocho años atrás desde su confesión. «Os voy a contar una cosa que no he contado nunca, pero que es importante que yo lo cuente porque ya ha pasado. Hace ocho años me diagnosticaron un tumor de mama. No era de los más peligrosos, era de categoría uno, pero tuve que luchar contra ello. Llevo 8 años pensado en contarlo y por pudor y por otros motivos no lo he hecho hasta ahora, pero creo que es importante que yo lo cuente porque ya ha pasado. Hace 8 años, yo estaba haciendo este programa, tuve un tumor de mama. En julio me lo diagnosticaron, era el año 2010, empezaba mis vacaciones, me operaron el 2 de agosto”, explicó también el 19 de octubre coincidiendo con el Día mundial contra el cáncer de mama.

Ana Rosa explicó por aquel entonces que, aunque han pasado ocho años, tuvo sus motivos. “Tenía niños que tenían 6 años y no quería que se asustaran. No lo conté porque mi madre vivía, era muy mayor y me prometí que nunca lo diría hasta que mi madre no estuviera y bueno, ha llegado el momento. No cogí baja, yo venía. Joaquín estaba sentado a mi lado, no sabía que después de terminar el programa yo me marchaba a darme la radio. Vean ustedes que la vida sigue, en su momento fue un disgusto, lo pasamos muy mal mi marido y yo. Tengo que decir que era un cáncer de mama, gracias a dios, in situ, grado 1, prácticamente nada porque no necesité quimioterapia, tuve un tratamiento de radio. Yo vine aquí todos los días, hacía el programa, luego me iba a la radioterapia y al día siguiente volvía. No cogí ni un día de baja», reveló por aquel entonces.