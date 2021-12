Un mes y medio después de que Ana Rosa Quintana confesara que padece cáncer, la presentadora ha expresado cómo se encuentra. Lo ha hecho después de que una seguidora, que está en su misma situación, le mandara un mensaje cargado de cariño y fortaleza para enfrentar esta batalla tan complicada. «Ana Rosa, te mando mucho ánimo y fuerza. Yo estoy pasando por lo mismo que tú y a veces es muy fuerte, pero nosotras tenemos que ser más fuertes. Un beso», escribió esta usuaria de Twitter. Tal ha sido el chute de energía para la presentadora que no lo ha dudado ni un instante y ha contado cómo está. «Mucha suerte y ánimo. Yo me encuentro muy bien y muy animada», ha dicho la periodista. Un escueto comentario con el que resume el momento en el que está semanas después de contar a la audiencia que sufre un carcinoma en una mama.

Ella misma tranquilizó al público al explicar que afortunadamente el tumor estaba localizado y que no tenía metástasis, aunque es consciente de que el tratamiento será intenso. Por el momento, Ana Rosa confía plenamente en sus médicos, quienes se esfuerzan porque salga victoriosa de esta lucha. «Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado, como conocen muchas mujeres valientes», apuntó Ana Rosa Quintana. A sus 65 años, ha preferido hacer un alto en el camino y delegar en otros presentadores para que continúen con ‘El programa de Ana Rosa’, ya que quiere estar detrás de las cámaras. A pesar de que sabe que el proceso será largo y pesado, ella sigue al pie del cañón y pendiente de cada una de las decisiones que se toman en el espacio de televisión al que ella tiene tanto cariño.

Hace una semana reapareció en sus redes sociales, donde agradeció la Antena de Oro que había recibido y donde se excusó por no haber asistido presencialmente al evento. Prometió entonces estar el año próximo en la gala, eso sí, el premio fue recogido por su ojito derecho, Xelo Montesinos, quien tuvo palabras muy bonitas hacia ella por el galardón. «Es un premio de todos. Hoy, que no puede estar aquí, quería que transmitiese precisamente eso. Os prometo que seguirá dando mucha guerra. La veo todas las semanas y está fantástica, de ánimo y de todo», dijo. No ha estado quieta, aunque permanezca alejada de los focos, y así se ha podido ver en diferentes reuniones con parte de su equipo, quienes tras cada programa le mandan un beso enorme desde plató. Echan de menos a ‘su jefa’ y desean que pronto termine este impasse que Ana Rosa ha hecho por decisión propia.