Ana Rosa Quintana sigue inmersa en su lucha contra el cáncer de mama. El hecho de centrarse en el tratamiento contra esta enfermedad le llevó a tomar la decisión de dejar por un tiempo la televisión. Se está dedicando a la lucha contra el cáncer. No duda en cuidar su alimentación, también sale a dar largos paseos, pero ahora acaba de enseñar la práctica deportiva a la que se ha aficionado y que hace cada día.

Casi dos meses después de compartir su última imagen en las redes sociales, la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha enseñado que está practicando yoga. «Ya hay estudios sobre la efectividad del yoga como apoyo en pacientes con cáncer de mama. Pero yo no vengo a hablaros de estadística ni de lo que piensan unos u otros. Yo vengo a hablaros de lo que yo vivo en primera persona. Esta es posiblemente una de las experiencias más bonitas que he tenido desde que soy profesora de yoga», ha empezado escribiendo la profesora de yoga de Ana Rosa Quintana.

Ha querido revelar que la presentadora ha querido seguir con esta práctica a pesar de estar intentando superar la enfermedad. «Ana y yo nos conocemos y practicamos yoga desde hace ya años. Cuando la diagnosticaron, lejos de abandonar la práctica y después de consultar con su oncólogo, decidió continuar. Estos procesos, son procesos duros física y emocionalmente así es que hemos ido adaptando la práctica según las necesidades del momento. Lo que quiero decir con esto es que la práctica de yoga ha sido como ese aceite que hace que la mano se deslice con suavidad, ha sido nutritiva e hidratante para el alma. Ha sido una gran ayuda mejorando varios aspectos de la calidad de vida. Hemos trabajado fuerza, equilibrio, respiraciones, reducido los niveles de cortisol, mejorado el descanso, etc…», ha continuado explicando.

Ana Rosa Quintana se refugia en el yoga en plena recuperación

Ana Rosa está trabajando duro, tanto personal como físicamente. Y su profesora así lo reconoce: «Han sido tiempos de acompañar desde el corazón y de coger la mano para dar aliento y seguiré haciéndolo siempre que pueda. Hoy sólo puedo decir que estoy muy orgullosa de ella, de su trabajo y perseverancia, de su esfuerzo, de sus ganas de luchar contra la enfermedad, de sus ganas de vivir, siempre con una sonrisa. Escuchando su cuerpo de una manera más consciente, trabajando la energía con sensibilidad y respeto. Espero que este post sirva para el aliento de muchas mujeres que puedan estar en una situación similar, transmitiéndoles que se puede, de verdad que se puede ❣️. Feliz día a tod@s✨», ha terminado diciendo.

Está cuidando su alimentación

La presentadora ha dejado ver a través de una imagen lo que come durante estas semanas en las que su alimentación es decisiva en el éxito de su tratamiento contra el cáncer. Ana Rosa Quintana confía en los productos biológicos y ecológicos para llenar su despensa con productos que le ayudan a tener fuerzas para seguir luchando por recuperar su salud, a la vez que saciar su apetito con algún que otro capricho, eso sí, sin olvidarse de elegir lo más sano.

También está «aprendiendo muchas cosas»

«Lo que más preguntáis: ¿cómo estás? Después de 4 meses de tratamiento estoy muy bien, en este momento rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo en el programa«, decía hace unas semanas, con la vista puesta en su regreso a su puesto de trabajo. Ana Rosa Quintana tiene muchas ganas de ponerse al frente de ‘El programa de AR’ y por este motivo está «trabajando la paciencia y agradecida por tanto cariño».

Estos meses están siendo de mucho aprendizaje para la presentadora. Así mismo lo cuenta ella: «Estoy aprendiendo tantas cosas …. He dicho hola a verduras y frutas, a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos. Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona». Y es que no hay nada más importante que unos hábitos de vida saludables para enfrentarse a la recta final de su tratamiento para curarse del cáncer que padece. Ana Rosa está muy optimista y el hecho de que publique contenido de vez en cuando tranquiliza mucho a sus seguidores.

