Ana Rosa Quintana dejó en pleno directo ‘El programa de Ana Rosa‘ este miércoles por una cuestión personal. Pidió que Patricia Pardo se quedara al frente, pero no dio más detalles al respecto. Un día después ha contado el verdadero motivo de su ausencia: la muerte de su tía Isa, alguien especialmente querido para ella y que ha nombrado en infinidad de ocasiones. «Desgraciadamente la tía Isa nos ha dejado. En realidad fue ayer porque fue a las doce y media de la noche y bueno, pues muy triste, me marché antes de tiempo porque era el último adiós», ha dicho. Unas palabras y una voz quebrada que dejaban ver que la presentadora pasa por un doloroso momento.

Ana Rosa Quintana solía nombrar a este ser querido cada vez que los colaboradores en el club social se pisaban unos a otros y no dejaban hablar: «De uno en uno que la tía Isa no se entera». Pues bien, el 9 de noviembre partió, dejando a su familia y amigos un gran vacío que les costará junto a su querida Isa en sus redes sociales, donde le dedicaba tiernos mensajes que dejaban ver la bonita relación que unía a ambas. «Domingo en casa. La tía Isa (85) se ha tomado unos callos de aperitivo y un cocido. Dice que dulce no que le engorda🤦‍♀️. Ahora jugando a hay day en su IPad. Se le están acabando los diamantes 🙄. Está vendiendo unos burritos y entrando en la mina a buscar más diamantes. ¡¡Pura vida!!«, escribió. Han pasado tres años de este post, por lo que la tía Isa ha fallecido con 88 años. Al parecer, Ana Rosa Quintana prefirió no esperar a terminar el programa debido al aviso de un familiar y se fue directa a donde se encontraba su tía para estar junto a ella en los últimos momentos.

Ana Rosa se convirtió en noticia debido a su desaparición del plató de forma tan abrupta. Ella quiso puntualizar que era «por un tema personal», pero las redes sociales se comenzaron a preguntar qué había pasado y cuál era el motivo por el que de forma tan repentina se había ido. Ahora ha sido ella la encargada en revelarlo y en despedirse de alguien a la que ella quería mucho, lo que le ha dejado fuera de juego y, sobre todo, especialmente triste tras su pérdida.