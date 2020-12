Quedan apenas unos días para que empiecen las Navidades más atípicas para todos. Nada de aglomeraciones y cumpliendo con las medidas de seguridad son algunas de las cosas que tenemos que tener pendiente a la hora de «disfrutar» de las fiestas al lado de nuestros familiares y amigos. Mucho se están hablando sobre las restricciones que pondrá en marcha el Gobierno para intentar controlar los contagios durante las fiestas.

Las medidas que se han lanzado desde Sanidad pueden dar lugar a diferentes matices, recalcando que aún no se han hecho públicas. Aún así, se habla de posibles limitaciones a la movilidad y el aforo en los encuentros familiares o allegados a 10 personas -no se sabe si se incluyen niños en este número.

Este es uno de los temas más comentados no solo entre los españoles, también en los medios de comunicación. De ello hablaba Ana Rosa Quintana durante la mesa de debate político en el plató de su programa. La presentadora de televisión ha dejado claro que está de acuerdo con las medidas que pretende llevar a cabo el Gobierno: «A mí no me parecen mal las medidas”.