«Mi corazón está con todas las personas que han perdido a un ser querido. Pero hoy no es nuestro día, es el día de ellos, de los que no están y dejaron nuestro universo teñido de sangre. Hoy te llevaré flores como cada día desde que te fuiste, y a mamá también. Sé que no estás allí , pero, ¿qué más puede hacer una madre que quiere estar cerca de su hijo?». Son las palabras que escribió Ana Obregón en su perfil en Instagram con motivo del Día de Todos los Santos. Unas palabras con las que recordaba, una vez más, a su hijo Álex Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020 como consecuencia del cáncer.

Pero su homenaje no ha quedado solo en palabras. La actriz y presentadora ha participado en un proyecto con el que también rinde un sentido homenaje a su hijo. Con motivo de la cuarta edición de las Meninas Madrid Gallery ha diseñado una de las Meninas de Velázquez con el rostro de Aless. La estatua, de 1.80 metros de altura, y denominada ‘Gladiador‘, incluye un precioso mensaje que resume el amor que la bióloga siente por su único vástago: «Todo lo que haces en esta vida con amor tiene eco en la eternidad».

La figura diseñada por la bióloga está ubicada en la madrileña calle de Serrano esquina con Jorge Juan y estará expuesta al aire libre del 1 de noviembre al próximo 15 de diciembre.

Hace apenas 24 horas, Ana Obregón recordaba a Aless con un emotivo post en su perfil oficial de Instagram. »Desde pequeñito te encantaba Halloween, has sido conejito, Supermán, Batman, Power Ranger», arrancaba diciendo. »Tu último Halloween hace dos años creaste la primera fiesta de Halloween para mascotas. Estabas tan ilusionado que la organizabas desde el hospital recibiendo ese veneno llamado quimio», ha escrito.

«Aless, me enseñaste que el coraje es seguir adelante»

En la actualidad, la madrileña está inmersa en los preparativos de ‘Telepasión‘, el programa especial navideño que emite La 1 de TVE cada Nochebuena, y en el que aparecen los rostros más conocidos de la cadena pública. De cara a las grabaciones, está ensayando y poniéndose en forma para dar lo mejor de sí misma ante las cámaras. Hace unos días publicaba un post con una foto suya posando en ropa de ballet. «Mi Aless, tú me ensañaste que el CORAJE no es tener fuerzas para seguir adelante, es seguir adelante aunque ya no tengas fuerzas», decía. «He desempolvado mis mallas de ballet que llevaban siglos en un cajón para poder prepararme para el rodaje de Telepasión que veréis esta Nochebuena». También bromeaba que después de su elástica pose había estado «dos días sin poder» moverse.