Durante años se ha especulado con que ambos habían tenido un idilio, pero ninguno de los dos había confirmado estos rumores. Ahora, cuando comienza la cuenta atrás para el estreno de la nueva temporada de ‘Mi casa es la tuya’ se ha dado a conocer que Bertín Osborne y Ana Obregón tuvieron un rollo en sus tiempos mozos. Así lo ha contado el propio presentador en un avance del programa: «Ella y yo hemos salido juntos».

«Nos enrollamos cuando teníamos 22 años», ha revelado Bertín Osborne

Era un secreto a voces, pero es ahora cuando se destapa el breve romance entre estas dos grandes figuras de la crónica social y el mundo de la televisión en nuestro país. “Nos enrollamos, pero fue cuando teníamos 22 años”, adelantaba el propio artista en una entrevista con ‘El Mundo’.

La revelación sobre este affaire que ha permanecido en secreto hasta ahora se produjo en un momento del encuentro de Bertín y Ana en su espacio. Él soltaba con desparpajo que antaño surgió la chispa entre ellos, y su invitada respondía: «Estamos contando una historia que no se ha contado nunca».

Para conocer los orígenes de este romance desconocido hay que remontarse a un pasado muy muy lejano. Bertín, nacido 1954, contaba la edad de 22 años en el año 1976. En aquel remoto año, Ana aún era una ‘niña bien’ de la alta sociedad madrileña que aspiraba a triunfar como actriz. Aún le quedaban tres años para debutar en el cine (fue en 1979 cuando participó en sus primeras películas). Él, por su parte, ya hacía sus primeros pinitos como cantante en bolos, fiestas y discotecas (no sería hasta 1981 cuando editó su primer disco: ‘Mediterráneo‘).

Curiosamente, un año después de su idilio con Ana Obregón, en julio de 1977, contrajo matrimonio con su primera mujer, Sandra Domecq, madre de sus hijas Alejandra, Eugenia y Claudia. Si salen bien las cuentas, para cuando tuvieron un rollo, Bertín ya habría conocido a su futura esposa. Qué pasó, cómo y cuándo y todos los detalles exactos sobre el momento de sus vidas en el que ambos se encontraban es algo que, seguro, desvelarán los protagonistas próximamente.

Lo que está claro es que el idilio que tuvieron en sus años de juventud no solo una mera anécdota en comparación con el durísimo testimonio que ofrece Ana Obregón en ‘Mi casa es la tuya’. «Ha sido el programa más duro y el más impresionante que he hecho», ha confesado Bertín. No es para menos. Lo que hemos podido ver en el primer avance arranca las lágrimas a cualquiera. Narra escenas como el día que le dieron el diagnóstico de su hijo: «Se sentaron siete médicos a mi alrededor. Me dijeron: ‘Tu hijo tiene un tumor. Es malo y muy agresivo».

«Yo me perdono la vida todos los días», confiesa Ana Obregón

Porque en su entrevista con Bertín, la ex de Alessandro Lequio abre su corazón para confesar «cuánto duele» la ausencia de su hijo Aless, fallecido un fatídico 13 de marzo de 2020 después de dos años luchando contra el cáncer. «Se fue y yo me fui con él», ha declarado. Incluso ha admitido que se le hace muy cuesta arriba afrontar el día a día: «He sido fuerte cuando mi hijo me necesitaba, ahora no». Y añadía: «Bertín, yo me perdono la vida todos los días».

Aunque por ahora no hay fecha de estreno, desde Telecinco ya están promocionando la conversación tan emotiva que han mantenido el cantante y la actriz. En el vídeo se ve cómo Ana Obregón se funde en un tierno abrazo con el presentador. Tras este momento él le pregunta cómo se encuentra y ella contesta: «Estoy, que no es poco».

Redes socialesEl próximo mes de mayo se cumplen dos años de la muerte de Álex Lequio. Una fecha que ha marcado un antes y un después en la vida de sus padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio. Después de dos años de lucha contra un cáncer, el joven fallecía con apenas 27 años, dejando un vacío y un dolor profundo en sus progenitores.

El pasado 13 de febrero, cuando se cumplían 21 meses de su muerte, Ana compartía con todos sus seguidores todo lo que le gustaría hacer con su hijo si solo tuviera unos segundos para estar junto a él. Lo desvelaba en su cuenta oficial de Instagram, donde lanzaba un emotivo mensaje: «21MESES SIN TI 💔 Qué bonito sería que me llevaras en tu coche mágico allí donde estés. Aunque solo fuera un segundo. ¿A quién hay que pedirle ese segundo a cambio del resto de mi vida???? Y así… poder verte, sentirte, abrazarte, olerte, escucharte, REVIVIRTE REVIVIRME».

