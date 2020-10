La malagueña ha aprovechado su visita a Madrid para sentarse con SEMANA, hablar de su carrera y contarnos qué tal lleva la fama y cómo debe ser el hombre que la enamore.

Los números hablan por sí solos y con solo 23 años va camino de convertirse en una de nuestras artistas más internacionales. Ana Mena revoluciona el panorama musical y éxito como «Se iluminaba» la han elevado casi a la categoría de diva en países como Italia. La malagueña ha aprovechado su visita a Madrid para sentarse con SEMANA, hablar de su carrera y contarnos qué tal lleva la fama y cómo debe ser el hombre que la enamore.

¿Qué tal has pasado estos últimos meses?

Hetenido días de querer encargarme de unmontón de cosas que mi trabajo no me permite hacer normalmente otros he deseado que todo se acabara ya para poder hacer vida social. Necesitaba continuar con mi rutina de trabajo, porque soy una persona que no se puede estar quieta.

Habrá habido algo bueno…

Por supuesto. He aprovechado este tiempo para estar con mi familia. En ese sentido ha sido genial, he compartido muchos momentos con ellos. ¿Y sabes qué pasa? Adoro a mi familia, tanto a mis padres, mis hermanos, mis primos. Este año ha sido mucho de aprovechar las amistades.

La crisis habrá dado al traste con tus giras, ¿no?

La verdad es que yo estoy deseando hacer conciertos con gente, para mí eso es vital. Subirme ahora mismo al escenario, con la mitad del aforo me da mucho bajón. No se siente igual la energía…

¿Te está afectando la crisis?

Mucho en el sentido de que teníamos un montón de conciertos cerrados para este año y que estaban confirmados desde el invierno pasado. Este verano iba a ser de no parar, pero aún así, ha sido un verano que no esperaba para nada.

¿En qué sentido?

Pues, por ejemplo, mi anterior sencillo fue varias veces número 1 en ‘Los 40 Principales’, llevo varias meses en el top 3, me acaban de dar el cuarto disco de platino y en Italia, llevo casi siete semanas de número 1 también… Han sido cosas que no esperaba y estoy muy agradecida por el apoyo de la gente.

¿Qué sentiste cuándo te dijeron que ya eres cuádruple disco de platino?

¡Es una locura! Y sigo flipando… Me lo comunicaron hace unas semanas en Verano. Es algo muy difícil de conseguir, realmente no lo tenía ni en mis pensamientos. Estoy muy contenta, pero ya tengo la mentalidad puesta en lo que tengo que hacer después.

Eres también una artista consolidada en Italia

No puedo escribir con palabras todo lo que siento. Me abrieron los brazos y me han arropado desde el minuto uno. Estoy agradecidísima a ese país y a Rocco Hunt (con el que he sacado mi último sencillo). Pero esto, sin un equipo que te apoye y que apueste por ti, es imposible.

Y todo con solo 23 años.

He luchado mucho, sé lo que es estar arriba y también sé lo que es estar abajo. Me ha tocado pelear mucho, te puedo asegurar que conozco el sacrificio que hay que hacer para conseguir las cosas y que de repente te lleguen, y en momentos como este, lo vives con el doble de emoción.