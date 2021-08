Ana María Aldón se encuentra en tierras gaditanas después de tener que viajar por urgencia debido a un problema de salud de su madre

Ana María Aldón terminó el fin de semana de una manera que no le hubiera gustado. La colaboradora de televisión tuvo que viajar de urgencia a Cádiz debido a un problema de salud de su madre, quien sufrió una caída hace una semana pero no se ha recuperado al completo de la misma. Por este motivo, tras el programa de ‘Viva la vida’, la mujer de Ortega Cano se marchó a casa a descansar ya que este domingo cogió un tren rumbo a Cádiz para estar junto a su progenitora en estos momentos tan difíciles para ella.

Ana María Aldón ha revelado el problema de salud que sufre su madre

La colaboradora de televisión, que es muy activa en redes sociales, ha querido compartir lo que le ha ocurrido a su madre a través de su perfil de Instagram. «Os quería comentar una cosita. Bueno un poquito de mi domingo. Mi domingo ha sido levantarme a las 7 de la mañana, he cogido un tren, me he venido a Cádiz. Ya estoy en Cádiz después del programa de ayer y ya estoy con mi madre en casa. Está comiendo», ha comenzado diciendo a través de una serie de Stories. Además, ha revelado el estado en el que se encuentra su progenitora: «Está un poco triste y disgustada porque se cayó».

Tal y como ha revelado Ana María Aldón, su madre sufrió una fuerte caída la pasada semana y todavía no se ha recuperado al completo. «Se cayó el lunes pasado y se dio un golpe muy fuerte en la parte izquierda de la cabeza y fueron a hacerle un escáner y tal y no le vieron daño ninguno pero resulta que con el ojo izquierdo, que es donde tiene el golpe, no ve bien». La pareja del torero ha querido contar el problema de salud al que se enfrenta su madre después de su caída: «No ve bien, como que ve doble. Ve dos pastillas, ve dos veces las letras y vamos a ver», ha sentenciado.

La colaboradora de televisión no dudó ni un momento en viajar a Cádiz

Ana María Aldón no dudó ni un solo momento en coger un tren y viajar hasta Cádiz una vez que terminó sus asuntos laborales y conocía el delicado momento por el que está atravesando su madre. A pesar de que su familia política tampoco está pasando por su mejor momento, Ana María quiere estar junto a su madre mientras se recupera de la caída que sufrió hace ya unos días. De momento, se encuentra en tierras gaditanas cuidando y apoyando a su madre en estos momentos. La colaboradora no quiere dejar sola a su progenitora en los difíciles instantes que está atravesando por su salud.