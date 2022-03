Ana María Aldón da un ultimátum a Ortega Cano

Ana María Aldón es otra de las protagonistas del nuevo número de SEMANA. Ella y su marido, Ortega Cano, llevan días en el ojo del huracán por estar pasando, supuestamente, por una crisis en su matrimonio. Pues bien, ahora en el nuevo número de tu revista favorita de corazón te contamos que la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha dado un ultimátum al torero.

La mujer de Ortega Cano ha hablado en el plató de su programa, pero lo que ha dicho a su círculo de amigos es todavía más interesante. Tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva, Ana María Aldón cree que su marido ha cambiado y que no es el mismo que hace unos años. Además, «se siente sola y tiene miedo a otra depresión», aseguran a SEMANA desde su entorno más próximo.

Esto le ha llevado a dar un ultimátum al maestro. Y es que Ana María Aldón tiene ganas de hacer planes y de ir a sitios. Uno de ellos es el próximo Rocío, que se celebrará este año después de dos años sin poder llevarse a cabo. Según cuentan a SEMANA esta fiesta tan conocida en nuestro país marcará un antes y un después en el matrimonio, ya que Ana María Aldón le ha dicho que vaya, pero él le ha dicho que no quiere. Te contamos todo sobre este punto de inflexión en el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles en tu kiosco o supermercado más cercano o descargando la versión online AQUÍ.

Ana María Aldón marca un ultimátum a Ortega Cano

Mientras llega ese momento, que podría marcar un antes y un después en el matrimonio, Ana María ha querido mostrar naturalidad a través de sus redes sociales. De hecho, hace apenas unas horas, la colaboradora de ‘Viva la vida’ compartía una imagen de ella y su marido durante el bautizo de la hija de unos amigos, a los que acudieron este pasado fin de semana.

Esta ha sido su forma de mostrar que no hay crisis, que siguen juntos. «Maravilloso el día de ayer en el cortijo #eltrobalcortijo. Enhorabuena a nuestros amigos Mariano y Ángela por el bautismo de su pequeña Ana Patricia 😇. Gracias de todo corazón por hacernos partícipe de este día tan importante💕», escribía junto a la bonita imagen de ambos, donde se muestran sonrientes y cariñosos.

Tiene ganas de exprimir la vida al máximo

La intención de Ana María Aldón es muy clara: quiere disfrutar al máximo junto al amor de su vida. Por el momento, no han entablado conversación sobre estas cuestiones. «Ha pasado de todo y no hemos hablado del tema, esperaba una reacción. No considero que haya hecho público un tema privado ni un tema que se deba quedar en casa. No he compartido ninguna intimidad con nadie. Estoy en mi derecho de decirle a mi marido que tenemos que aprovechar la oportunidad que nos ha dado la vida de disfrutar, con nuestro niño».

Te interesará saber...