La mujer de José Ortega Cano ha defendido a la joven y ha asegurado que tanto ella como su hermano, José Fernando, han tenido una infancia muy difícil.

Gloria Camila Ortega está en el ojo del huracán después de haber tomado medidas legales para frenar que ciertos documentos privados de Rocío Jurado vean la luz en la segunda temporada del documental de Rocío Carrasco. ‘Viva la vida’ ha hecho un repaso por la infancia y la adolescencia de la hija de José Ortega Cano y ha mostrado los momentos más duros de su vida. Ante esto, Ana María Aldón no ha podido evitar emocionarse y sacar la cara por la hija de su marido. En concreto, la colaboradora del programa ha insistido en que tanto la joven como su hermano, José Fernando Ortega, han pasado un auténtico calvario desde la muerte de su madre.

Ana María Aldón se ha venido abajo después de ver unas imágenes de José Ortega Cano saliendo del hospital tras su grave accidente años atrás y reconocía que había sido muy duro para su familia todo lo que habían sufrido. En concreto, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha insistido que ha sido Gloria Camila Ortega y ha defendido los motivos de su rebelde adolescencia y su polémica pelea en plena calle. «Ella es una leona defendiendo a los suyos. Especialmente a su padre y a sus hermanos. Se come al que está delante», admitía.

Para la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2020’, tanto Gloria Camila como José Fernando han tenido una vida difícil, aunque saca a relucir que su marido hizo todo lo posible para que todos salieran adelante. «Su tía Gloria estuvo pendiente de esos niños. Mi marido no estuvo solo, su cuñada estaba muy pendiente», comentaba.

De la misma forma, Ana María Aldón aseguraba que ella también llegó a pasarlo mal al principio de su relación con el diestro debido a la poca aceptación que tuvo por parte de Gloria Camila. «Cuando llegué le costó un poco aceptarme. No es que me hiciera la vida imposible, pero sí que le costó entender que ahora también estaba yo allí. A ella que era la princesa de la casa», revela. Además, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha dado las gracias por ver como su hijo no vivió la etapa más difícil del diestro, cuando estuvo en la cárcel, «como lo vivieron sus otros dos hijos».

Ana María y su apoyo a Gloria Camila tras demandar a Rocío Carrasco

Hace unas semanas, Ana María Aldón se mostraba orgullosa por la iniciativa que había tomado Gloria Camila Ortega a la hora de demandar a su hermana para frenar que los diarios de Rocío Jurado vean la luz en la segunda temporada del documental de Rocío Carrasco. «También es hija legítima de salvaguardar el honor y el derecho de la intimidad de lo que dejara o no dejara su madre. Ella no trata de proteger a su padre, está protegiendo unos documentos que deja su madre que cuenta de su vida«, apuntaba en el programa de Telecinco.