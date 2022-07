La vida de Ana María Aldón ha dado un giro de 180 grados en las últimas semanas. A su crisis matrimonial, que es ya todo un secreto a voces en la profesión, se suma su marcha de la televisión y la decisión de romper con quien en los últimos meses la había convertido en un personaje público de primer nivel. Tal y como ha podido confirmar SEMANA, la mujer de José Ortega Cano ha prescindido en las últimas horas de su representante, el catalán Marc Florensa, y lo ha hecho por sorpresa. “Estoy muy perdido. Me he enterado por televisión de que ya no trabajaba conmigo. Llevo 15 días sin poder contactar con ella. Yo le tengo muchísimo cariño y espero que sea algo producto de la situación en la que está y que no sea como se está contando. Quiero que me lo explique, porque aún nadie se ha puesto en contacto conmigo», explica el propio Florensa en conversación con SEMANA.

Fue el pasado 22 de junio (justo un día después de que Ortega Cano estallase públicamente contra ella y Gloria Camila) cuando la diseñadora se puso en contacto por última vez con su entorno profesional para comunicarle su inminente marcha a Cádiz y al Rocío, donde pasó unos días con un matrimonio amigo, dejando todo el trabajo que tenía cerrado en el aire: «He tenido que avisar a las marcas para anular cosas que ya estaban cerradas porque es imposible contactarla. Tenemos contratos y asuntos pendientes para los próximos 3 meses que no sé cómo van a terminar porque no tengo información de ella», dice con cierto pesar Marc.

Ana María Aldón no responde a las llamadas de su representante

El catalán se muestra desconcertado ante las últimas actitudes de su representada y confía en que pronto pueda recibir la explicación que merece. Sabe que Ana María no atraviesa un buen momento y trata de ser comprensivo a pesar de que son muchos los contratos que siguen en vilo y que están poniendo en entredicho una profesionalidad, la suya, hasta ahora intachable.

Al representante le avala una larga trayectoria y es que su nombre y su oficina de representación especializada en Comunicación digital, Amedio Comunicación, ha sido la responsable del éxito en redes de perfiles como el de Gema López, Raquel Bollo, Belén Esteban, Makoke, Tony Spina, Rosa Benito, Alma Cortés o la mismísima Anabel Pantoja. La concursante de ‘Supervivientes‘ tuvo su explosión en redes de la mano de Florensa y alcanzó el millón de seguidores con la estrategia digital que le creó el catalán. Con él, la sevillana consiguió sus contratos más suculentos, algo que habría hecho que otras compañeras se lanzasen a colaborar con él. Una estrategia similar a la utilizada con Pantoja habría hecho que la mujer de Ortega Cano pasase de ser un personaje de segunda a estar en primera línea mediática adquiriendo una independencia económica que ansiaba desde hace mucho tiempo .