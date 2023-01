A pesar de que cuando iniciaron su proceso de divorcio, José Ortega Cano y Ana María Aldón señalaron que iba a ser amistoso, la relación entre ambos se está enturbiando. El torero está más molesto que nunca con la que fuera su mujer. «No ha hecho más que hablar de mí y de mi familia. Yo he sido buena persona con ella”, afirmaba durante una conversación con Aurelio Manzano que ha emitido el programa ‘Fiesta‘. Además, subrayaba que se estaba planteando llevar el asunto por la «vía judicial».

Nada más escuchar estas palabras Ana María Aldón se ha derrumbado y no ha podido reprimir las lágrimas. «Me duele que diga que lo único que he hecho ha sido eso. ¡He hecho tantas cosas! Si hay alguna personas a la que he respetado ha sido a él. No he ido contra su familia, todo lo contrario, pero si él tiene ese concepto…». La gran decepción de la diseñadora no venía por la amenaza de su ex de emprender acciones legales. «Eso me lo tomo a broma», señalaba. Lo que le había molestado era una declaración en concreto. «Hay una frase que me taladra la cabeza. Lo único que he hecho ha sido hablar mal de él y su familia. Me da mucha pena pensar eso, me parte el corazón».

Ana María Aldón abandona el plató

La colaboradora ha tenido que abandonar el plató de Mediaset muy afectada por las palabras del torero. Totalmente desconsolada, no podía reprimir las lágrimas. Posteriormente, ha recordado que ella también está cansada por la situación que ambos están viviendo, pero reiteraba que en diez años junto al diestro había hecho muchas cosas. «Espero que esto no me haga cambiar de actitud frente a una de las personas más importantes que he tenido en mi vida. Yo también he sido buena persona, pero no voy de mártir”. Otro de los puntos que no le ha gustado de estas últimas declaraciones es que se refiriese a ella como “esa mujer”.

Ana María Aldón y Ortega Cano han cerrado un año muy complicado marcado por una fuerte crisis sentimental que no han sabido reconducir. Finalmente, el pasado mes de octubre la andaluza confirmó que ambos habían decidido comenzar los trámites del divorcio. «Ahora es el momento de hacerlo y no cuando las cosas están en caliente».