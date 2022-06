El entorno más cercano de Ana María Aldón está muy preocupado por su estado anímico. La polémica llamada de Ortega Cano en el que le pedía tanto a ella como a su hija, Gloria Camila, que le dejaran en paz y dejaran de hablar de él, ha hecho estragos en la relación entre el diestro y la diseñadora. A Ana María no le sentó nada bien ese toque de atención de manera pública y, de hecho, decidió poner tierra de por medio en solitario. Una vez que el hijo del matrimonio terminó las clases escolares y les dieron las notas, puso rumbo a Sanlúcar de Barrameda, para desconectar, recargar las pilas y pensar en su futuro. Ahora, tras unos días completamente desaparecida ha reaparecido por las calles de Costa Ballena. Puedes ver las primeras imágenes de la colaboradora de televisión tras marcharse de casa. ¡No te lo pierdas y dale al play!

Vídeo: Europa Press

La diseñadora se ha mostrado visiblemente afectada y triste en su reaparición tras unos días desaparecida. No ha querido ni hablar de Ortega Cano ni desvelar cómo se encuentra en estos momentos tan delicados por los que está atravesando. A pesar de que son muchos los que se han preocupado por ella, se ha mantenido completamente en silencio durante lo que supone su primera reaparición después de marcharse de la casa de su marido.

Ana María Aldón ha estado completamente desaparecida. Ni si quiera acudió a su puesto de trabajo como colaboradora en ‘Viva la vida’. «Desde el pasado martes nadie ha podido ponerse en contacto con ella. Sus íntimos también están intranquilos con la situación», afirmó Emma García al principio del programa. Ana María Aldón no dio explicaciones personalmente a la dirección del espacio que ocupa las tarde del fin de semana de Telecinco. Fue su representante, Fernando Pinilla, quien llamó el viernes al director, Raúl Prieto, y le dijo que no acudiría a trabajar porque no se encontraba bien. El mánager de la colaboradora ha indicado que no existe motivo alguno para preocuparse y que tan solo necesita desconectar durante unos días.

Ortega Cano acudió a una gestoría mientras que la diseñadora se ausentó de casa

Durante las horas posteriores a la marcha de Ana María Aldón de Madrid, el diestro era visto entrando a una gestoría para hacer sus gestiones. Fue un hecho muy llamativo. Sobre todo porque, al ser visto, también estalló con la prensa que se encontraba en las inmediaciones siguiendo sus pasos. Desde la marcha de la colaboradora, él tampoco ha querido comentar nada relacionado con ella. No ha dado ningún detalle sobre su paradero ni ha desvelado cómo se encuentra. El matrimonio de la pareja está atravesando una crisis de la que tendrán que luchar mucho para salir de ella.