«Como hija tiene derecho a conocer antes de que se divulgue», ha afirmado sobre la decisión de la joven ante la nueva temporada del documental de su hermana.

Recientemente conocíamos la decisión de Gloria Camila Ortega de tomar medidas legales para frenar que ciertos documentos privados de Rocío Jurado vieran la luz en la segunda temporada del documental de Rocío Carrasco. Ahora, Ana María Aldón se ha manifestado al respecto apoyando esta postura: «Ella lo hace por iniciativa propia porque también es hija legítima de salvaguardar el honor y el derecho de la intimidad de lo que dejara o no dejara su madre».

La colaboradora durante su intervención en ‘Viva la vida’ ha indicado que no había tenido la oportunidad de hablar con la joven de este asunto, pero que cuenta con el respaldo de José Ortega Cano. «Él apoya a su hija en todo. Ella protege a su padre en cualquier momento». Asimismo ha reconocido que el torero también podría tener la oportunidad de defenderse, no así la artista. «Ella no trata de proteger a su padre, está protegiendo unos documentos que deja su madre que cuenta de su vida».

Según lo que ha trascendido, Gloria Camila ha optado por presentar una demanda con diligencias preliminares de exhibición de los citados documentos. «Como hija tiene derecho a conocer antes de que se divulgue». Ha explicado que ella hubiese hecho lo mismo y ha revelado que su marido no ha tomado ninguna medida por el momento. «Es un tema muy peliagudo». También ha recordado que desde que ella entró en la familia, no ha visto una relación de hermanas entre Rocío Carrasco y Gloria Camila Ortega. «No se tratan. Nunca he visto a una hermana con otra, entiendo que no es normal».

La postura de la mujer de Ortega Cano es clara y así la ha expuesto. “He visto un reportaje que se le hace a Rocío Jurado y dice que si está escribiendo algunas cosas, pero que no le gustaría que vieran la luz”.

La reacción de Rocío Carrasco

La semana que viene comenzará a grabarse la segunda temporada del documental de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’, cuyo estreno está anunciado para este mismo otoño. La protagonista reaparecía hace tan solo unos días ante los medios con motivo del desfile de Palomo Spain y se manifestaba sobre la demanda presentada por su hermana. «Lo único que puedo decir es que no hay que ponerse tan nerviosos», insistía sobre este tema. «No sé, pero demasiados nervios». También recalcaba que sobre asuntos judiciales no iba a hablar.

Uno de los puntos más controvertidos está siendo el referente a los supuestos diarios de la artista. Su hija confirmó que se trataba de unas reflexiones que su progenitora había escrito en su día, pero sin entrar en más detalles. También promete trazar un perfil que ahondará en el lado más desconocido de ‘la más grande’. «Una persona tan grande y tan maravilloso nunca se sabe todo de ella. Estoy muy satisfecha con lo que vamos a hacer».