El matrimonio formado por Ana María Aldón y José Ortega Cano no atraviesa su mejor momento. Una realidad que ha expuesto públicamente la colaboradora quien ha subrayado que no está pensando en separarse. En plena vorágine mediática, la andaluza ha hecho las maletas y ha puesto tierra de por medio. A través de sus redes ha compartido un viaje junto a su hijo pequeño, José María. Desconocemos si les acompaña el diestro.

En las imágenes de las que ha hecho partícipes a sus seguidores vemos a la diseñadora en el interior de un avión junto a su pequeño. «Buenos días mundo», son las palabras que acompañan este post. El vuelo lo ha tomado esta misma mañana de domingo después de que el día anterior cumpliera con sus compromisos profesionales en ‘Viva la vida’. No ha dado más detalles del destino de su viaje. No sabemos si se trata de un desplazamiento para ver a la familia -cabe recordar que vuelve siempre que puede a la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda para reencontrarse con los suyos- o es simplemente un viaje de ocio.

Ana María Aldón niega querer separarse de Ortega Cano

Tras una intensa semana en la que ha copado muchos titulares y especulaciones sobre su matrimonio, Ana María Aldón ha hablado alto y claro en el programa en el que colabora. No fue una tarde fácil para ella, todo lo contrario, expuso abiertamente los problemas que está teniendo con José Ortega Cano. Además, subrayó de forma vehemente que no quiere separarse. «Estoy dispuesta a seguir al lado de la persona que se merece que yo esté a su lado. No solamente estamos para lo bueno, también estamos para lo malo. No puedes dejar a una persona porque está pasando un bache».

También explicó que la crisis comenzó hace alrededor de un año cuando arrancó la docuserie de Rocío Carrasco. Desde entonces el torero ha cambiado su carácter. «Mi marido está ausente. No sé si piensa más en Rocío Jurado, lo que siento es que está más ausente. Él ha cambiado. Está más cabizbajo. Tiene un poco de apatía. Está triste. Yo quiero que esté contento. Quiero que salga y que entre. Quiero verlo en movimiento», señaló la diseñadora.

La intención de Ana María Aldón es muy clara: quiere disfrutar al máximo junto al amor de su vida. Por el momento, no han entablado conversación sobre estas cuestiones. «Ha pasado de todo y no hemos hablado del tema, esperaba una reacción. No considero que haya hecho público un tema privado ni un tema que se deba quedar en casa. No he compartido ninguna intimidad con nadie. Estoy en mi derecho de decirle a mi marido que tenemos que aprovechar la oportunidad que nos ha dado la vida de disfrutar, con nuestro niño”. Quizás este último viaje tenga este objetivo.

