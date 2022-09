Ana María Aldón llevaba en silencio desde el pasado fin de semana, cuando confirmó que ella y su marido dormían en camas separadas. Confirmó la crisis y contó ciertos detalles de su vida que a Ortega Cano le han parecido innecesarios. «Me parece muy fuerte que hable así de su marido», ha dicho el torero en SEMANA, declaraciones exclusivas a las que ha tenido acceso esta revista y que han visto la luz en nuestro último número desde este miércoles. Justo horas después de ello, Ana María ha roto su silencio con una imagen y un texto con el que refleja que se encuentra en nueva etapa en la que parece estar tranquilo y hacia una nueva dirección. «A veces no está mal perder el rumbo, pues se descubren nuevos caminos. Seguimos pedaleando hacia nuevas etapas», ha dicho la todavía esposa del diestro.

Ana María Aldón está agradecida de que esté rodeada de gente que le apoye en este arduo camino y asegura que vuelve con fuerza. Su objetivo es disfrutar de la vida y encontrarse a sí misma, un proceso en el que está inmersa desde hace meses. No piensa rendirse, aunque no ha desvelado aún cuál es su decisión respecto a su matrimonio. «Gracias a todos por acompañarme en este sendero», asegura la colaboradora de televisión. Este texto lo ha acompañado de una imagen en la que aparece pedaleando una bicicleta junto a su nieta, lo que deja ver que su familia estará por encima de todo a su lado. Al menos su hija y todo lo que le rodea a ella.

Aunque el hartazgo de Ortega Cano no solo no ha pasado indiferente para Ana María, prueba de ello, la reacción de Michu, pareja de José Fernando. Ella ha sido la última en pronunciarse y ha cargado contra la mujer del torero públicamente. «Según ella era muy tímida. Veía una foto y se escondía…No es la misma que se dio a conocer con su marido», comienza diciendo la madre de la única hija de José Fernando. Desde hace semanas se ha especulado mucho sobre un posible divorcio, un proceso que la propia Ana María Aldón no descarta y que Michu ha traído de nuevo a la actualidad. Mantiene que ella no ha ‘abandonado’ a su pareja y que estará con él pase lo que pase, pero ¿es este un zasca contra ella por todo lo que está sucediendo en la vida sentimental de Ana María y Ortega Cano? Hay muchos que opinan que sí. «Yo sigo con el padre de mi hija hasta el final, con más o con menos. Fui madre a los tres años de estar con él y solo nos llevamos un año«, ha comentado.

Michu quiere dejar claro que de ella jamás ha hablado, a diferencia de Ana María, a quien acusa «de que ella si lo hizo durante su relación». ¿Dónde acabará esta historia y cuál será el final de Ana María Aldón y Ortega Cano como pareja? Solo el tiempo lo dirá.