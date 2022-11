La separación de Ana María Aldón y José Ortega Cano sigue dando mucho de que hablar. La pareja ya ha llegado a un acuerdo de divorcio después de unos meses muy convulsos en los que ambos hablaron se han lanzado algún que otro reproche públicamente. De hecho, la diseñadora incluso vivió una época difícil que la obligó a mantenerse alejada de su puesto de trabajo y tomarse un respiro. Ahora, con las aguas más calmadas, ambos hacen alarde de la buena sintonía que hay entre ellos. Al menos, por el bien de su único hijo en común, José María.

Vídeo: Europa Press

El todavía matrimonio ha acudido a una reunión del colegio del pequeño. Ambos han salido juntos del centro escolar e incluso han viajado en el mismo vehículo conducido por Ana María Aldón. La diseñadora, unos pasos por delante, y José Ortega Cano, unos pocos más atrás, pero juntos. A juzgar por las imágenes que hay sobre estas líneas, la colaboradora de televisión y el torero han dejado atrás sus diferencias. Ahora intentan llevar de la manera más natural posible su separación, sobre todo por el bienestar de su hijo.

Ana María Aldón está centrada en su vida en la televisión

Ambos ya han comenzado su vida separados. Mientras que el diestro se refugia en su hija, Gloria Camila Ortega, y en sus amigos; Ana María Aldón está centrada también en su faceta televisiva. De hecho, este mismo lunes comenzó su nueva andadura profesional como concursante en el ‘Mediafest Night Fever’. Además, lo hizo de la mejor manera posible, saliendo victoriosa de la primera gala tras interpretar junto a Melody el popular tema ‘Sobe son’ de las ‘Miami Sound Machine’.

Durante su primera aparición en el programa de Telecinco, Ana María Aldón aprovechó para lanzarle un reproche a su ex, tras confesar que no sabía si vería su debut. Sin embargo, aprovechó para espetarle: «Lo mismo no le merece la pena verme porque unas cantan bien y otras cocinamos mejor». La colaboradora reconoció, además, que su interpretación iba a ser una autentica sorpresa para su familia. «Se va a enterar ahora que voy a participar en el ‘Mediafest Night Fever’. No solamente sé cocinar, sé hacer otras cosas y lo voy a demostrar».

Los detalles de la nueva casa de la diseñadora

Por si fuera poco, Ana María Aldón también ha encontrado ya una nueva casa para mudarse, dejando así el domicilio familiar. La nueva vivienda que ha encontrado se sitúa en un radio de 20 kilómetro alrededor del colegio de su hijo pequeño, José María, y está cerca de la casa del torero. La andaluza ha subrayado que no tardará mucho tiempo en hacer la mudanza para instalarse en su nuevo hogar. «Tengo que hacer algunos trámites y algunas cosas, pero no tardaré en irme», dijo hace unos días.