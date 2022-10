Hace apenas dos días, Ortega Cano dejaba a todos atónitos a todos al declararse a Ana María Aldón con una frase que pasará a la historia por sorprendente: «Tengo el semen fuerte, ¡vamos a por la niña!», le dedicaba a su todavía mujer frente a la cámara de ‘El programa de Ana Rosa’, donde fue entrevistado por Ana Rosa Quintana. La colaboradora de ‘Fiesta’ ha sido entrevistada este miércoles festivo y esta no ha dudado en desvelar que está impactada por las palabras de su todavía marido.

La todavía mujer de Ortega Cano reacciona a las palabras del torero

Ha querido empezar por dar su opinión en general, sin centrarse en la declaración que le hizo, pero no obvia la declaración que le hizo públicamente: «Una de las cosas que siento es que falta coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se hace en público y en privado. En otros momentos sentí vergüenza, bochorno… Querría volver a vivirlo porque he tratado de suavizar, de ser humana. Me fui a mi casa con la cabeza perdida, diciendo qué he vivido, qué es esto», comenta Ana María.

Ella estuvo viendo a su marido en las instalaciones de Mediaset, donde las cámaras de su programa grabaron su reacción. Ha querido dejar claro que aunque Ortega Cano ha perdido perdón públicamente por sus palabras, ella no ha recibido sus disculpas: «Él no me ha pedido perdón, no las necesitaba. No necesito ya nada, no pido nada, ya no», dice rotunda.

No necesita el perdón de su todavía marido

Ana María Aldón asegura haber sufrido al ver a Ortega Cano es la que es ya su reaparición más sorprendente: «No quiero verlo, porque pienso que el primer perjudicado es él. A mí no me gusta verlo sufrir tampoco. Yo creo que ha sufrido, se dio cuenta tarde, pero cuando se dio cuenta, se sintió mal. A mí no me ha perdido perdón, pero públicamente lo ha hecho. Esa frase no es de cariño, no entiendo eso como cariño. Lo entiendo como un chiste malo, no es vocabulario usual de él, no lo reconozco. Él estaba muy nervioso. Él se sintió como si estuviera con amigos. Yo lo pasé mal».