Rocío Carrasco volvió a reaparecer en ‘Montealto’ este viernes y no dudó en disparar contra José Ortega Cano lanzándole un sonado dardo envenenado en el que hacía alusión al pasado del diestro, que fue condenado por homicidio imprudente y conducción temeraria. Además, la hija de Rocío Jurado aseguró que estuviera en su mano borraría al torero de la vida de la cantante. Ante los fuertes ataques, este sábado, Ana María Aldón ha tomado la palabra y, con cierto tono de hartazgo, ha confesado que ha llegado a su límite y no ha dudado en lanzarle varios reproches a la hija de «La más grande».

Ana María Aldón ha confirmado que por compromisos labores no pudo ver la última entrega de ‘Montealto’ y se enteraba así en directo de los ataques de Rocío Carrasco hacia su marido. Compungida y con el semblante serio, la colaboradora de ‘Viva la vida’ no daba crédito y no llegaba a entender el motivo por el que la empresaria volvía a traer a la palestra el accidente de tráfico por el que fue condenado José Ortega Cano a dos años, seis meses y un día de cárcel. «Las palabras de Rocío Carrasco son horrorosas», comenta la mujer del diestro. Igualmente, recuerda que el padre de Gloria Camila Ortega ya cumplió su condena. «Me duele que se le recuerde, que se utilice esa etapa para hacer más daño. Si tienes algo que mostrar o decir, dilo. Te estás refiriendo a otra etapa que no tiene nada que ver», asevera.

Asimismo, Ana María Aldón insiste en que no se puede comparar un comportamiento irregular, como describió José Ortega Cano, cuando alguien es adolescente, con el pasado que ha tenido el diestro. «Estoy hasta aquí», indicaba para dejar claro que no podía hacer frente a tantas polémicas. «¿Ninguno ha hecho algo bueno? Yo si no tengo relación con alguna prima mía, algún recuerdo bueno debo tener… Creo que también debería poner en valor lo bueno. ¿Cómo no la van a querer? «, insistía.

Sobre cómo vivió el diestro la emisión de la última entrega de ‘Montealto’, Ana María Aldón reconoce que no ha podido hablar largo y tendido con él, aunque revela que le ha notado cierto grado de tristeza a través de la voz. La colaboradora de ‘Viva la vida’ también ha hecho público que tiene un mensaje de él para hacer público. Una reflexión que vendría a contestar a los ataques de Rocío Carrasco. «Está hecha desde una retrospección al pasado que él ha vivido», comenta.

Terelu Campos ve sin miedo a Rocío Carrasco

Después de escuchar a Ana María Aldón, Terelu Campos ha comentado que no se le puede pedir explicaciones a la colaboradora después de escuchar el testimonio de Rocío Carrasco: «No le pertenece porque no ha formado parte de la historia que está contando ella. Puede estar cansada por su marido, pero no se trata de ella», intentaba defender.

Sin embargo, sobre los ataques de su «hermana» al diestro, la hija de María Teresa Campos se mostraba orgullosa por los avances que esta había tenido en su «proceso de curación«. «En todo este tiempo ha tenido que afrontar la realidad que vivía. A la Rocío que veo es a la Rocío tranquila, sin miedo y sin tener que medir todo lo que dice. Creo que fue clara y cuando uno es claro va implícito una cierta dureza», afirmaba.