La que fuera ha tenido que dar explicaciones sobre su ausencia en las redes sociales después de que sus seguidores se preguntaran por su paradero.

Ana María Aldón normalmente es muy activa en las redes sociales. Normalmente, con sus más de 118.000 seguidores, la que fuera finalista de la última edición de ‘Supervivientes’ comparte su día a día, así como sus proyectos profesionales o publicitarios. Sin embargo, desde hace unos días, Ana María está desaparecida de las redes sociales, lo que ha preocupado (y mucho) a sus seguidores. Estos se han preguntado si ocurre algo.

Han sido tantos los mensajes que ha recibido que Ana María Aldón se ha visto en la obligación de resolver las dudas sobre su paradero. Ella misma lo explicaba hace unos horas a través de un vídeo: «A los que me preguntáis que qué me pasa, por qué no subo Stories… Estoy un poco perdida, y es verdad, estoy perdida», comienza explicando desde casa.

«Entre la pandemia, que me tiene descolocadísima… Y esto es lo que estoy haciendo, escalados. Para quien no lo sepa, escalados es aumentar o disminuir tallas en los patrones. Y de paso también, estoy viendo también ‘La que se avecina’. Bueno, que paséis buena noche. Muchos besitos», explica mostrando el ratito que pasa en casa.

Vídeo: @anamariaaldon

En el vídeo podemos ver a Ana María Aldón muy concentrada en sus tareas. Aprovechando que está pasando estos días en casa, la que fuera finalista de ‘Supervivientes’ está trabajando en lo que parece ser un nuevo proyecto. Eso sí, lo hace mientras ve una de sus series favorita, ‘La que se avecina’.

En el vídeo que ha compartido, Ana María aparece con un look de lo más casero. Una bata muy abrigada, el pelo sin arreglar y con gafas de ver. Es la primera vez que vemos a la mujer de Ortega Cano con su imagen más casera, cumpliendo con su proyecto profesional.

Ana María Aldón en su imagen más casera

Celebró hace unos días su cumpleaños

El pasado jueves 19 de noviembre, Ana María Aldón cumplió 43 años en un año muy importante para la diseñadora, donde ha visto cómo su vida y su imagen ha cambiado de manera drástica. La mujer de José Ortega Cano quiso compartir con sus seguidores algunos de los regalos que ha recibido en este día tan especial, donde sopló las velas en compañía de los suyos.

A pesar de que no pudo hacer grandes celebraciones debido a la pandemia provocada por el coronavirus, ya que las restricciones en Andalucía cierran todo a las 6 de la tarde, unas medidas que a día de hoy siguen establecidas. Ana María Aldón no ha podido celebrar su cumpleaños por todo lo grande, pero no paró de recibir varias sorpresas por el día de su cumpleaños. La diseñadora quiso compartir todos estos regalos con todos sus seguidores, que ya son más de 118.000 seguidores.