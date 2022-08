Ana María Aldón ha reaparecido en televisión y ha mostrado su faceta más guerrera. La colaboradora de ‘Ya es verano’ ha contestado a todo y ha confirmado, por fin, que su matrimonio está pasando por una grave crisis. Además, ha acusado a Gloria Camila Ortega de ser la que ha filtrado la información de su bronca familiar. En medio de su reveladora entrevista, el diestro ha salido de su casa y se ha reunido con su hija. Ambos se han desplazado hasta Atocha para recoger a José Fernando, que ha reaparecido con un nueva imagen.

Vídeo: Europa Press

A primera hora de la tarde, justo cuando Ana María Aldón comenzaba su entrevista en ‘Ya es verano’, Gloria Camila Ortega recogía a José Ortega Cano para ir juntos a por José Fernando Ortega. En el coche, que conducía la joven, se encontraba además su pareja. Era la colaboradora quien se encargaba de ir hasta la puerta para recibir a su hermano y ayudarle con las maletas. Después, acompañaban al joven al centro polivalente de salud mental de Madrid. Al término de su intervención en el programa de Telecinco, la diseñadora de moda se quedaba perpleja al ver las imágenes puesto que se había enterado en pleno directo de la llegada del hijo de su marido a Madrid.

Ana María Aldón se negaba a contestar si iba a ir a su casa, aunque más tarde negaba que fuese a estar en esa reunión familiar. «No me han invitado, querrá estar con sus hijos«, comentaba con el rostro desencajado. Vea el vídeo para ver el encuentro entre José Fernando y su hermana, así como su gran cambio de look.

Ana María Aldón ha vivido su tarde más intensa y ha tenido que responder a todos los frentes que tiene abiertos. Sobre su colaboración en el programa de Telecinco, la diseñadora revelaba que se lo comentó a su marido en una llamada, aunque este no puso ningún impedimento. No se sabe a ciencia cierta si coincidirán en los próximos días, pero la colaboradora de televisión solo está centrada en recuperarse y en que su hijo pequeño sea feliz.

Quiere que su hija esté al margen de la polémica

Ana María Aldón también ha visto algunos extractos de la entrevista de Gema Aldón en el ‘Deluxe’. Sobre esto, la diseñadora reconoce que no le gustó que se sentara en el programa, aunque no puede impedirlo porque ella es mayor de edad. «Es independiente, preferiría que se mantuviese al margen. No habla por mi boca, fue y sabía que yo no estaba de acuerdo«, admite. Por otro lado, también ha destacado que ha sido ella quien más le ha ayudado en sus peores momentos cuando no tenía fuerza ni para hacer la comida ni salir a comprar.