Ha sido una semana de lo más ajetreada para Ana María Aldón, quien se ha puesto manos a la obra con su mudanza. En medio de todo el estrés, y con estas fiestas tan señaladas en el ambiente, la diseñadora de moda ha vuelto a hacer acto de presencia en ‘Mediafest’ y se ha llevado una gran sorpresa por parte de Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado le ha mandado un cariñoso mensaje y la exmujer de José Ortega Cano le ha correspondido con una retahíla de piropos.

«Me da alegría ver que cada vez está mejor. Si tengo conversaciones pendientes con ella el tiempo lo dará, todo lo que sea para que una mujer que se está recomponiendo esté bien…«, aseguraba Rocío Carrasco al hablar de su compañera de programa y provocaba una gran sonrisa en ella al escuchar sus palabras. Por su parte, Ana María Aldón ha correspondido a la hija de Rocío Jurado y le ha dedicado varios piropos: «Cuando me he sentido bajonada, alicaída, me ha arropado. Nos entendemos con una mirada, hay personas con las que sobran las palabras«.

Este viernes, Ana María Aldón vivió un momento especial puesto que pudo cumplir su sueño de estar junto a uno de sus grandes ídolos, Manu Tenorio. El cantante se encargó de desvelar que la diseñadora ayudó a su familia en el pasado puesto que trabajó en la frutería del pueblo. «Ayudaba a mi madre y a mi abuela a hacer los mandados«, comentaba y dejaba claro que había tenido «gestos muy bonitos» con su familia. Así, con esta historia, se hacía público el desconocido vínculo que unía a ambos.

Ana María Aldón aprovechaba la historia de Manu Tenorio para recordarle a todos que había estado trabajando muy duro desde bien pequeña y había sido ella la encargada de sacar adelante a toda su familia. Poco después, la andaluza recibía un cariñoso mensaje por parte de su hija, Gema Aldón, y su madre. Ambas gritaban a los cuatro vientos lo mucho que la querían.

Ana María Aldón y la relación con su hija

Hace unas semanas, Ana María Aldón echaba la vista atrás y se remontaba a la época que tuvo a su primogénita: «Me quedé con 17 años con una niña en los brazos mientras mis amigas estaban de fiesta. Tenía que sacarla adelante y lo hice lo mejor que pude, lo que supe. Ahora que es madre sabrá que hice lo mismo que ella. Yo me aparté y ella siguió con la relación tóxica. No quería que su hija se viese en la misma situación que estaba ella, que su madre hiciera de madre y padre». También entiende que su hija no le cuente todo lo que ocurre en su vida, aunque sabe cuando le pasa algo: «Las madres lo sabemos todo«.