La mujer de José Ortega Cano ha recordado su convivencia con la hija de Antonio David Flores y ha explicado cómo es su verdadera personalidad.

El fuerte y tenso encontronazo entre el Maestro Joao y Rocío Flores en el debate de ‘Supervivientes’ conducido por Carlos Sobera sigue en boca de todos. A pesar de que la hija de Antonio David Flores entonara el mea culpa al día siguiente y aceptara que se equivocó en las formas, los diferentes rostros de Mediaset continúan valorando la inesperada reacción de la joven hacia el vidente. Tras la crítica de Emma García, Ana María Aldón ha dado un paso más allá y ha destapado cómo es la verdadera personalidad de la nieta de Rocío Jurado.

Este sábado en ‘Viva la vida’, Ana María Aldón ha echado la vista atrás y se ha remontado a su paso por ‘Supervivientes’, una experiencia que le sirvió para conocer en profundidad a la hija de Antonio David Flores. En concreto, y a raíz de su convivencia con ella y su posterior trato en los últimos meses, la mujer de José Ortega Cano se ha aventurado a hacer un perfil de la joven. «‘Supervivientes’ me sirvió para conocerla. Yo lo pasé muy mal. Ella tiene un momento que es súper dulce, cariñosa, divertida… Y luego tiene otros momentos que te pone malas caras, te dice que no te va a dar minutos… Y esas palabras a la gente no le sientan del todo bien», cuenta la colaboradora del programa de Telecinco.

Sobre si la joven tiene verdaderamente el carácter que mostró el pasado martes en ‘Tierra de nadie’, Ana María Aldón, sin ningún tipo de filtros, hacía hincapié: «Tiene momentos de arranque«. Una descripción que han suscrito algunos de los colaboradores allí presentes. «Es una persona muy expresiva, tiene muchísimo carácter», apostillaba José Antonio Avilés. Eso sí, la mujer del diestro ha querido dejar claro, en modo de defensa, que la joven se ha forjado esa coraza puesto que «también lleva lo suyo a la espalda«.

En este punto, Emma García se lanzaba a opinar sobre el asunto y reconocía que no le gustó lo que vio por televisión. En concreto, la presentadora de ‘Viva la vida’ explicaba que no entendía el mal gesto que tuvo con el presentador, así como con el resto del equipo del programa. «¿Qué culpa tiene mi compañero o el regidor? No está bien», criticaba, aunque ponía en valor el gesto de la joven en disculparse al día siguiente por su actitud.

Jorge Javier Vázquez y Terelu Campos, muy críticos con Rocío Flores

Emma García no ha sido la única que ha afeado la actitud de Rocío Flores. Dos días después del encontronazo con el vidente, Jorge Javier Vázquez reconocía en ‘Sálvame’ que no le había hecho gracia la manera en la que la hija Antonio David Flores se dirigió a Carlos Sobera. De la misma forma, Terelu Campos insistía en que la joven debería empezar a comprender cómo funciona la televisión. «Si yo entro en el juego de la televisión y de comentar un reality, entro en el juego para todo. Para las cosas que me gustan y las que me repatean», comentaba con el semblante serio el pasado sábado.