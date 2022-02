Rocío Flores atraviesa una etapa de profundos cambios. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha roto con su novio, Manuel Bedmar, con quien llevaba casi seis años de relación. Aunque ninguno de los protagonistas se ha pronunciado sobre el tema, Ana María Aldón sí que ha confirmado la noticia que hace unos días ofreció SEMANA en exclusiva a sus lectores.

La mujer de José Ortega Cano ha reconocido que Rocío Flores ya no está con el malagueño. Lo hacía entrando en directo en el programa ‘Viva la vida’ durante la celebración del cumpleaños de Gloria Camila Ortega. La colaboradora ha indicado, además, que esta no había acudido a la fiesta de su tía. «Supongo que no habrá querido levantar ningún revuelo».

Ana María Aldón confirma la información

Sobre la noticia que ha colocado de nuevo en el ojo del huracán a la joven ha dicho que desconoce si este importante paso es irreversible. «No sé si será definitivo o habrá sido un enfado. No sabemos si podrán arreglarlo», ha contado al respecto sin entrar en más detalles. Nuevamente, ha preferido ser cauta sobre este tema, pero sí que ha confirmado el fin de la relación dejando abierta la posibilidad de una futura reconciliación.

Ana María Aldón también ha confesado que lo estaban pasando «fenomenal» durante la fiesta de cumpleaños de Gloria Camila. Aunque había notado destacadas ausencias, no solo la de Rocío Flores, su hermano, David, tampoco había podido asistir. Entre los presentes destacaba la presencia de una pequeña invitada que le había hecho mucha ilusión. Sí que había acudido a la celebración la hija de José Fernando Ortega, Rocío, de 4 años. Añadía que Michu no estaba en la fiesta. Cabe destacar que esta última ha mantenido importantes desencuentros con su familia política.

El fin de una etapa para Rocío Flores

Con esta ruptura, la vida de Rocío Flores da un giro sustancial. Manuel Bedmar había sido un gran apoyo para esta durante los últimos años en los que ha acusado una importante exposición mediática. No solo se ha convertido en un rostro habitual de la pequeña pantalla, también ha estado en el foco de la noticia por el testimonio que su madre ha ofrecido en su sonado documental.

La pareja mantenía un romance muy sólido. Hace dos años, la hija de Rocío Carrasco dio un paso importante con el malagueño comprándose una vivienda en una exclusiva urbanización de Málaga. Parece que los primeros problemas entre ambos han surgido a raíz de la vida que hace semanalmente la joven en Madrid para cumplir con sus distintos compromisos profesionales. Según lo que ha trascendido se siente muy cómoda en esta gran ciudad. Fue el pasado mes de septiembre cuando comenzaron las primeras diferencias que, finalmente, no han sabido superar.