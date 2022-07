¡Bombazo! Uno de los relatos más esperados es el de Ana María Aldón después de varias semanas de silencio. La diseñadora no está pasando por su mejor momento pero, al fin, da la cara y cuenta su versión de su situación en el domicilio familiar. Lo hará en el programa de Toñi Moreno, ‘Déjate querer’, que se emite este sábado a partir de las 22.00 horas. Su matrimonio con José Ortega Cano es uno de los temas más comentados. Sobre todo después de la polémica llamada del diestro a su hija, Gloria Camila, donde le pidió tanto a ella como a su mujer que le dejaran vivir en paz y no hablaran más de él. Desde entonces, Ana María no ha querido hablar públicamente.

De hecho, ni si quiera ha acudido a su puesto de trabajo en ‘Viva la vida’ ni ha respondido a las llamadas de su representante, el catalán Marc Florensa: «Estoy muy perdido. Me he enterado por televisión de que ya no trabajaba conmigo. Llevo 15 días sin poder contactar con ella», explicó a este medio. Ahora, la diseñadora se enfrenta a su entrevista más complicada y no lo hace en el programa que trabaja. Aunque el hecho de este paso al frente puede significar que poco a poco va retomando sus quehaceres y la veremos pronto en su silla de colaboradora de ‘Viva la vida’.

La entrevista de Ana María Aldón es una de las más esperadas, ya que la diseñadora hablará sobre su relación con Ortega Cano. Volverá a hablar públicamente sobre el «sitio» que a ella le gustaría tener y que, de momento, no lo tiene. Las palabras de Ana María serán definitivas para conocer en qué punto está su matrimonio. Sobre todo después de que los hayamos visto haciendo planes por separado y sin aprovechar los días de descanso para pasarlos juntos.

De todos es sabido que Ana María Aldón no está pasando por su mejor momento a nivel personal y ha tocado fondo. Los últimos meses han sido duros, pero existe una razón de peso que ha hecho derrumbarse a Ana María Aldón. La explicación la ha dado Emma García durante el programa ‘Viva la vida’. «A mí lo que me transmiten, y es de buena fuente, que después de la llamada de Ortega Cano a ‘Ya son las ocho’ ocurre algo, una situación en casa, y es lo que hace que Ana María toque fondo. Esa es la realidad y decide salir de casa». La presentadora ha reconocido que no puede contar más detalles al respecto por no estar autorizada.