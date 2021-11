Hace tan solo una semana que Ana María Aldón confirmó en televisión la ruptura entre José Fernando Ortega y Michu. Unas declaraciones que parecen no haber gustado a esta última. Ante las preguntas de los reporteros de ‘Viva la vida’, la joven ha afirmado que ella también puede hablar de otras relaciones. La respuesta de la mujer de José Ortega Cano no se ha hecho esperar y llega con una clara advertencia.

«Me ha molestado mucho que Michu amenace diciendo ciertas cosas como que va a hablar de otras relaciones. Yo no me he metido nunca en tu relación. No voy a permitir que tú te metas en la mía», ha afirmado la diseñadora visiblemente enfadada. Poco después ha intentado apaciguar las aguas. «No quiero ninguna guerra. Yo he sido la única que te ha apoyado. Espero que se quede todo aquí. Si tienes ganas de tirar porque no te sientas donde quieres sentarte, pues tiremos».

La colaboradora ha recordado que hace un año recibió unas palabras de agradecimiento por parte de la joven cuando la ayudó y ahora no entiende qué es lo que ha pasado. Ha explicado que no tiene una relación muy fluida con Michu y es su marido quien mantiene contacto con ella. Además, cuando Kiko Matamoros ha intervenido y ha confesado que le interesa llevarse bien con el diestro porque tiene que hacer frente a un pago, Ana María Aldón ha confirmado que así es. «Se trata de un pago importante. No es nada relacionado con la niña ni nada. Es algo privado. No sé si mi marido le va a ayudar».

Las palabras de Michu

Después de que la colaboradora confirmase que la relación entre José Fernando y Michu estaba rota, la joven utilizó sus redes sociales para mandar un contundente mensaje. «Solía tener miedo de estar sola. Ahora tengo miedo de tener a la gente equivocada a mi lado». Aunque no se dirigió explícitamente a su familia política, muchos de sus seguidores han visto estas palabras como una declaración de intenciones.

No es la primera ocasión en la que la gaditana protagoniza un enfrentamiento con el clan de Ortega Cano. La relación con Gloria Camila siempre ha sido tensa y ha tenido muchos altibajos, recientemente la acusó de no querer prestarle una cantidad que necesitaba para su hija.

Michu afirmó recientemente que tenía planes de boda con el padre de su hija y entre los invitados planteaba la posibilidad de que estuviera Rocío Carrasco. José Ortega Cano ha reaccionado a estas declaraciones y lo hacía molesto. «Se está dando por hecho una boda que no existe y ella no se da cuenta del daño que está haciendo con esto a José Fernando». El joven continúa ingresado en el centro ubicado en la localidad madrileña de Ciempozuelos. Permanece allí desde 2017 y aunque parecía que iba a salir este mismo año, por el momento todo son incógnitas.