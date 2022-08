Ana María Aldón ha regresado más guerrera que nunca a la televisión. La diseñadora de moda se ha estrenado como colaboradora de ‘Ya es verano’ y ha respondido a todos los frentes que tiene abiertos a raíz de la polémica familiar en la que está envuelta. Entre ellos, la discusión que tuvieron ella, José Ortega Cano y Gloria Camila el pasado 24 de julio en el interior de su casa.

Ana María Aldón ha reconocido que la versión que dio Isabel Rábago en ‘El programa del verano’ era «bastante acertada y cercana a lo que pudo ocurrir». En concreto, la periodista llegó a explicar que son la diseñadora y Ortega Cano los que mantienen una tensa charla en la que se comienza a elevar la voz y es entonces cuando Gloria Camila Ortega decide intervenir. Al escuchar la información que estaba dando la que fuera colaboradora de ‘Viva la vida‘, la mujer del diestro señalaba a su hijastra de ser la que le ha filtrado lo ocurrido. «Está muy bien informada. De mí no es, de mi marido tampoco, no habla con ella. Supongo que será de la otra persona que estaba allí«, incide.

Eso sí, Ana María Aldón ha querido aclarar que la que se va de la discusión es ella, no su marido. Según explica, no esperaba encontrarse a nadie en casa porque pensaba que el diestro estaba en Costa Ballena y por ello dejó todo cerrado. Cuando llegó a la vivienda, acompañada por Suso Álvarez y otra persona, cuenta que se asustó al ver las puertas abiertas y las luces encendida porque pensó que habían entrado a robar. Tal es su susto que hasta el propio exconcursante de ‘Gran Hermano’ cogió un palo para enfrentarse a lo que pudiera encontrarse dentro.

La diseñadora no ha entrado en detalles sobre la fuerte bronca porque reconoce que eso pertenece a la intimidad, pero está completamente convencida de que la información la ha filtrado una de las personas involucradas en la misma. «Lo que cuenta Isabel ocurre en mi habitación, no en el jardín. Estábamos tres personas. Mi marido y yo, luego vino Gloria. No hace falta que me desmientan porque había tres personas y estábamos en mi dormitorio, donde yo duermo. No hay habitaciones colindantes, de ahí a la calle hay un buen trozo. Es imposible que se escuche fuera», hacía hincapié.

Se fue de la casa para tranquilizarse

Ana María Aldón también revela que en aquel momento estaba pasando por una auténtica montaña rusa de emociones, de la tristeza a la ira. Por ello, no estaba lo suficientemente preparada para enfrentarse a una discusión. Toma la decisión de marcharse de la casa e ir a un supermercado de San Sebastián de los Reyes para calmarse. «Luego volví a la casa, pero no subo. Me quedo abajo. En la casa seguían Ortega, Gloria y una amiga. Hablo con la amiga. No es mi marido quién se va«, recalca.