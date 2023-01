La relación de Olga Moreno con Agustín Etienne parece afianzarse a medida que pasa el tiempo. Está muy ilusionada con su pareja y representante. Tanto, que podría estar planeando mudarse a una nueva vivienda, tal y como apuntan en ‘Sálvame‘. Al programa ha ido este miércoles Ana Luque, examiga de la sevillana, quien asegura que su idilio con el mánager de famosos es mentira: «Lo suyo con Etienne es un montaje». Para demostrarlo, ha contado lo que pensaba Olga de su actual pareja antes de empezar su affaire: «Olga no se ha atrevido sexualmente con Agustín. Es su antítesis de hombre. No le molaba nada. Cada vez que yo le decía, qué gracioso es tu representante, que tiene pinta de modelillo y tiene buen tipo, a ella no le molaba nada».

Ana Luque afirma en ‘Sálvame’ que Olga Moreno aún no puede mudarse a Madrid, pero asegura que tiene la firme intención de cambiar de casa en Málaga porque su vivienda le trae recuerdos de su relación con Antonio David Flores: “No está a gusto, quiere irse de esa casa porque no se siente cómoda”. Además, opina que Olga acabará dando la razón a Rocío Carrasco en algunos aspectos. «Al final la han apartado de todo el vínculo familiar», expresa Luque.

En su opinión, el objetivo de Olga es sacar todo el rendimiento posible a su fama y “vender su vida en un futuro próximo”. Desde hace tiempo, según Luque, esta vive centrada en su nuevo noviazgo y apenas atiende el negocio de ropa de mujer y complementos que tiene en el centro de Málaga: “No se ocupa de la tienda”. ¿La razón? Olga «pasa una semana en Madrid y otra en Málaga» alternativamente. La tienda, por cierto, ha sido durante años la única fuente de ingresos de Antonio David, quien «ha vivido gracias a la tienda Ole y Amén».