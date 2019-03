2 Fernando, ansioso por ver la cara de su primer hijo

Hace apenas unos días, Ana y Boyer no podían ocultar las ganas que tienen de ver a su retoño. Ambos contaban esa ilusión y lo compartían en sus redes sociales.

En su Instagram, el tenista compartió una foto -que logró 18.000 likes- en la que aparece abrazando la barriguita de Ana. “Do you want to come out today? I wanna see you!”, escribía.