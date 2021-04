El tío de Rocío Carrasco ha hablado sobre la presencia de su sobrina nieta ante las cámaras.

Las declaraciones de Rocío Carrasco en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ siguen dando mucho que hablar. Especialmente en el entorno familiar de la hija de Rocío Jurado. Desde que se estrenó el documental, muchas voces se han alzado para contradecir a la empresaria y echar por tierra los testimonios que vierte en su documental. En los últimos días, Rosa Benito ha desmentido a su sobrina en gran parte de los relatos que ofrece sobre su vida. También ha hecho lo propio Raquel Mosquera, quien ha escrito una contundente carta en las redes para aclarar, entre otras cosas, cómo fue el último encuentro Esta semana, a Amador Mohedano han vuelto a preguntarle por la tormenta mediática que asola a su clan.

Amador, feliz de ver a Rocío y a Gloria Camila juntas en televisión

El que fuera mánager de ‘la más grande’ no ha querido pronunciarse sobre la polémica, pero sí ha hablado sobre Rocío Flores, cuyo fichaje en ‘El programa de Ana Rosa’ no le resulta indiferente. Tampoco su aparición en el plató de ‘Supervivientes 2021’, donde también se sienta cada semana para defender a Olga Moreno, concursante de la presente edición.

«Lo único que me ha gustado es ver a mis dos sobrinas anoche juntas», dice Amador en este vídeo en el que también se le pregunta por Antonio David Flores. No se pierda el vídeo para ver su contundente reacción.

Vídeo: Europa Press

Tras el debut de Rocío Flores como colaboradora en el programa de Ana Rosa Quintana, la propia presentadora ha querido aclarar los detalles sobre su contratación:«La productora se puso en contacto con Rocío Flores para que viene a comentar ‘Supervivientes’ antes, no de que saliera, antes de que tuviéramos noticias de que iba a salir el testimonio de Rocío Carrasco, para que quede claro», ha empezado diciendo.

Ana Rosa Quintana habla del fichaje de Rocío Flores en su programa

«Nos parecía un buen fichaje para comentar el reality, porque además, ella ha estado allí, ha participado. Quiero decir, esto es previo. Si contratas a una persona para hablar del ‘reality’ no tiene porqué hablar del tema de su madre porque es algo que está ocurriendo ahora mismo», ha detallado la periodista. «Yo no sé si ella en el futuro, algún día o nunca, querrá hablar del asunto. Lo que me llama la atención el acoso que está recibiendo esta niña en las redes, empiezo a pensar que no es fortuito. Y ya está. Ella tiene derecho a contar lo que quiera», ha zanjado.