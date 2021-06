La querida Cata de “Sin tetas no hay paraíso”, nos habla de su maternidad y también sobre su relación de pareja con el empresario Rosauro Varo, con el que nos asegura que sigue con la firme decisión de no pasar por el altar

Amaia Salamanca está de vuelta. La actriz vuelve con la agenda llena de proyectos para después del verano. Tras rodar la película “Por los pelos”, que se estrenará el próximo mes de octubre, y la serie “Todos mienten”, la madrileña acaba de terminar un nuevo proyecto junto a Netflix, que la ha tenido viajando por España estos últimos tres meses. Un calendario lleno de trabajo al que también se ha sumado su colaboración como imagen de la celebración número 50 de Sunglass Hut. A sus 35 años es una de las actrices más consolidadas de nuestra pequeña pantalla, y es que tal y como ha expresado en una charla con SEMANA, ser madre de tres hijos pequeños no le ha supuesto ningún problema a la hora de seguir apostando por su carrera profesional. La querida Cata de “Sin tetas no hay paraíso”, nos habla de su maternidad y también sobre su relación de pareja con el empresario Rosauro Varo, con el que nos asegura que sigue con la firme decisión de no pasar por el altar.

¿Qué tal esta nueva etapa de tu vida en Marbella?

Muy bien, muy ajetreada. Acabo de terminar un nuevo proyecto con Netflix «Bienvenidos a Edén». Hemos estado tres meses rodando en exteriores: Lanzarote, Teruel, Barcelona y Girona. Ahora toca el relax del verano, familia y tranquilidad. Con ganas de vacaciones y de estar con la familia. Rodé la película «Por los pelos» que se estrena en octubre y la serie «Todos mienten» y ahora a descansar.

¿Cómo estás viviendo la vuelta al trabajo?

Es una manera nueva de trabajar, con un protocolo covid muy serio, es un trabajo de mucho contacto y puede haber contagios. Muchos tests y mascarillas, estamos todos muy concienciados y también agradecidos de que surja tanto trabajo. En estos tiempos las series han tomado mucha fuerza y están surgiendo muchos nuevos proyectos.

¿Qué planes de verano tienes?

Tengo pensado ir a ver a mi familia en el norte, hace año y medio que no veo a mi abuela, desde antes del confinamiento, porque no hemos podido viajar con toda esta situación. Me gustaría aprovechar este verano para ir a ver a la familia.

¿Cómo fue el confinamiento con tres niños en casa?

Bien, ajetreado pero no me puedo quejar, tengo jardín y bendito jardín. Ha tenido que ser muy duro para los que no. Hay que pensar en las cosas positivas que nos ha traído, nos ha venido bien a todos para estar más en contacto con la familia. Aprender los unos de los otros y saber hasta qué punto nos sacan de los nervios.

¿Son niños tranquilos?

Son movidos ¿Qué niño es tranquilo?