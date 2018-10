9 Muy natural

Durante el concurso dejó claro lo que opinaba sobre la depilación cuando, horas antes de actuar, decidió que no se pasaría la cuchilla. “Tengo muchísimo pelo, pero me la suda, me la sopla”, dijo con total naturalidad. “¿Sabes qué? Que no me voy a depilar las piernas, porque las mujeres también tenemos pelo”, le dijo a Aitana, que reconocía que tampoco se había depilado las axilas.