Amaia Montero confiesa que sufre acoso

6 Unas declaraciones muy sorprendentes

Cuando le preguntaban si se le atacaba más porque sus canciones fueran reivindicativas, la vasca se despachaba a gusto: “La verdad es que no sé porqué ha venido toda esta avalancha. Yo he pasado página. Toda este especie de acoso solo me ha ocurrido aquí, en España. Es acoso, bullying o lo que quieras. Yo me he sentido mal y no quiero hablar más de esto. Pero no sé a qué es debido porque “Nacidos para creer” solo dice verdades como puños”