Hace apenas unas semanas, SEMANA publicaba en su edición de papel las fotos de Amaia Montero regresando a casa tras haber estado ingresada en una clínica de Navarra. Lleva apartada cerca de dos meses de la vida pública y está centrada en recuperarse. Así lo ha hecho saber ella misma en una intervención en televisión con la que rompe su silencio.

Hace unos días, Aitana cantó una de sus canciones en el último concierto de su gira y las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño hacia Amaia Montero. La cantante se ha mostrado muy agradecida y ha querido corresponder a sus seguidores a través de ‘Socialité’. «Un agradecimiento eterno siempre a mis fans, en estos momentos se siente más aún el amor. El amor lo puede todo«, asegura.

Amaia Montero ha reconocido al programa de Telecinco que se siente conmovida por todas las muestras de cariño que le han hecho llegar en los últimos dos meses «Que la gente me quiera tanto que me llega al corazón», insiste. No quiere pronunciarse sobre una posible vuelta a la música a principios de 2023 y hace hincapié en que está centrada en salir adelante. «Ahora mismo estoy recuperándome y no tengo fecha de vuelta«, admite. De la misma forma, la cantante asegura que aunque esté en silencio sí se entera de algunas cosas a través de su cuenta de Instagram.

Fue el pasado mes de octubre cuando saltaron las alarmas sobre el estado de salud de Amaia Montero. Fue concretamente el 14 de ese mes cuando una foto suya provocó gran preocupación. En la imagen aparecía con mal aspecto y junto a la instantánea escribía: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la ha perdido ¿de qué me sirve la vida?». Tanto la frase como la imagen hicieron que muchos se cuestionaran qué le estaba pasando.

Su familia llegó a confirmar que Amaia «está mejor»

Amaia Montero está atravesando un momento complicado, tal y como reveló su propia hermana en ‘Espejo Público’. Arropada por su familia, la cantante está deseando retomar su actividad profesional cuando antes, aunque no lo hará hasta que esté mejor. «Está un poco mejor«, indica el entorno de la interprete a ‘El Español’. De la misma forma, esta fuente también indica que las hermanas de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh están muy preocupadas por su madre y evitan en todo momento que le llegue informaciones sobre su hija. Tal y como aseguran, Amaia Montero está deseando que se publique su último trabajo: «Es su mayor ilusión y está volcada en el curro y en que todo salga bien».